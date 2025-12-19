Guadalajara toma la sede de la Serie del Caribe 2026 en medio de incertidumbre venezolana

Bartolo García

La Serie del Caribe 2026 encontró rápidamente una nueva sede tras los cambios anunciados por la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), y se celebrará finalmente en Guadalajara, México, aunque persiste la duda sobre la participación de Venezuela.

El anuncio fue realizado la noche del jueves por Salvador Escobar, presidente de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), quien confirmó que el torneo se disputará del 1 al 7 de febrero en el Estadio Panamericano de la capital jalisciense.

La decisión se produce luego de que la CBPC informara que Puerto Rico, México y la República Dominicana no podrían asistir a Caracas, sede original del evento, debido a “situaciones externas ajenas a su control” y a factores logísticos no vinculados directamente con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Ante este escenario, la Confederación optó por trasladar la sede y garantizar la celebración del torneo con los equipos campeones de República Dominicana, Puerto Rico y México, asegurando la continuidad del evento regional.

En un comunicado oficial, la CBPC indicó que Panamá participará como equipo invitado en la edición de 2026, mientras se mantiene abierta la posibilidad de incorporar al equipo campeón de Venezuela, si finalmente decide asistir.

La presencia venezolana sigue siendo una incógnita. Aunque la LVBP ha reiterado que cuenta con las condiciones organizativas necesarias, la decisión final sobre su participación aún no ha sido confirmada.

De no concretarse la asistencia de Venezuela, Salvador Escobar anunció que México estaría representado por dos equipos, siendo el segundo el subcampeón de la temporada 2025-2026 de la LAMP.

La CBPC dejó claro que reconoce y valora el trabajo realizado por la LVBP y su comité organizador, así como los esfuerzos invertidos en la planificación original del evento en Caracas.

Guadalajara no es una sede nueva para la Serie del Caribe. La ciudad fue anfitriona en 2018, y la edición de 2026 marcará la decimoctava ocasión en que México acoge el prestigioso torneo.

El campeonato se disputará nuevamente bajo el formato de todos contra todos en la primera ronda, seguido de semifinales y una final para definir al campeón caribeño.

La elección de Guadalajara refuerza el protagonismo de México en la organización reciente del certamen, luego de que la Serie del Caribe 2025 también se celebrara en suelo mexicano.

En esa edición, realizada en Mexicali, los Leones del Escogido de la República Dominicana se coronaron campeones, consolidando su legado histórico en el torneo.

La expectativa ahora se centra en la definición del calendario oficial y la confirmación de los equipos participantes, especialmente en torno a la situación de Venezuela.

A pesar de los ajustes logísticos y la incertidumbre, la CBPC aseguró que la Serie del Caribe 2026 mantendrá su nivel competitivo y su valor como uno de los eventos más importantes del béisbol profesional en la región.