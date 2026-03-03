Grupo Pluyer abre nuevo parador gastronómico en Boca Chica

Bartolo García

Boca Chica, RD.– En el marco del fin de semana de la Independencia Dominicana, el Grupo Pluyer dejó inaugurado oficialmente Pluyer Pollos Parador, un nuevo concepto gastronómico ubicado en la estación TotalEnergies La Cucama, en la Autovía del Este.

Johan Pluyer, Johanna de Pluyer, Ana Luisa Andújar y Ramón Arnaldo Pimentel

La actividad de apertura reunió a ejecutivos, clientes, invitados especiales y representantes de medios de comunicación, quienes participaron en un ambiente festivo que resaltó la identidad dominicana.

Alejandro Pluyer, Alejandra de Pluyer y Guillermo Pluyer

El acto fue encabezado por Johan Pluyer, CEO del grupo, quien destacó que el nuevo establecimiento busca ofrecer calidad, rapidez y el mejor sabor de la zona a quienes transitan por esta importante vía.

Ana Luisa Andújar y Ķiara Ureña

“Queremos que cada parada sea el momento favorito de su viaje. Desde hoy, somos el sabor que te acompaña”, expresó el empresario durante su discurso central.

Carlos Taveras y Maireny de Taveras

Pluyer subrayó además que el parador cuenta con un retorno estratégico que facilita el acceso tanto a los viajeros que se dirigen hacia el Este del país como a quienes regresan a la capital.

Lisbeth Pluyer y Niela Pluyer

La propuesta gastronómica tiene como producto estrella el pollo en distintas presentaciones, incluyendo el tradicional pica pollo, pluchurinas, pollo horneado y hamburguesas de pollo.

La oferta también abarca desayunos variados, café disponible durante todo el día, helados soft, bebidas refrescantes, así como dulces y quesos típicos dominicanos.

Mia Santana y Dorka Cruz

Las instalaciones fueron diseñadas para el disfrute familiar, con un área de mesas climatizada que brinda comodidad a los visitantes.

Asimismo, dispone de una terraza con vista al Mar Caribe y un jardín con un espacio especial para fotografías, ambientado con un fondo marino que refuerza el atractivo del lugar.

Grupo Pluyer abre nuevo parador gastronómico en Boca Chica

Con 12 años de trayectoria en el sector de alimentos y bebidas, Grupo Pluyer continúa expandiendo su presencia en Boca Chica y otras zonas, consolidándose como referente local con marcas como Pluyer Pollos, Pluyer Pizza, Pluyer Café y ahora Pluyer Pollos Parador.