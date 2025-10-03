Grupo Piñero reafirma su compromiso con la cultura y la promoción de República Dominicana con el preestreno de Amanece en Samaná y la firma de un acuerdo con el Ministerio de Cultura

El evento, celebrado en el Palacio de Bellas Artes, reunió a autoridades gubernamentales, líderes empresariales, medios de comunicación y representantes de la comunidad cultural, consolidándose como un encuentro clave entre turismo y cultura.

Grupo Piñero a través de este acuerdo busca integrar la cultura en la experiencia turística y fortalecer la proyección internacional de la identidad dominicana.

Santo Domingo, 02 de octubre de 2025. En el marco de su 50 aniversario y de su firme compromiso con República Dominicana, Grupo Piñero celebró un evento institucional en el que presentó la película Amanece en Samaná, una coproducción dominico-española rodada en Cayo Levantado Resort, y anunció un acuerdo suscrito con el Ministerio de Cultura que fortalecerá los vínculos entre turismo y cultura en el país.

Durante el encuentro, Isabel Piñero, presidenta del Consejo de Familia del grupo, destacó que, desde los orígenes de la compañía, sus fundadores Pablo Piñero e Isabel García Lorca, concibieron el turismo como una actividad que va más allá de lo económico, al ser capaz de transformar, conectar y dejar huella. En este sentido, la promoción y el respeto por la cultura ha estado siempre presente en la estrategia de la empresa.

“Para Grupo Piñero, la cultura es el alma de cada destino. Nos sentimos orgullosos de apoyar iniciativas que contribuyan a preservar y proyectar la identidad y el talento de República Dominicana, un país que forma parte de nuestra historia y de nuestro futuro”, expresó.

De su lado, Roberto Ángel Salcedo, ministro de Cultura, celebró la firma del convenio –realizada previo al evento- y la apuesta de Grupo Piñero por la cultura: “Cuando cultura y turismo se unen, fortalecen nuestra identidad y proyectan nuestro país al mundo. Este acuerdo permitirá integrar nuestras expresiones artísticas y patrimoniales en la experiencia turística, generando valor real para nuestras comunidades y consolidando la cultura como motor de desarrollo”.

El acuerdo con el Ministerio de Cultura busca impulsar iniciativas que conecten la riqueza cultural dominicana con el sector turístico, promoviendo la valorización de expresiones artísticas y patrimoniales y fortaleciendo la proyección internacional del país.

Amanece en Samaná: un impulso al talento y la identidad local

La premier de Amanece en Samaná fue uno de los momentos más destacados de la velada. Dirigida por Rafa Cortés, la película ha tenido un notable recorrido en festivales internacionales de cine como el Festival de San Sebastián, Mallorca Film Festival en España; Fine Arts, en República Dominicana; Festival Internacional de Cine de Miami, en Estados Unidos. La producción resalta el talento local con un elenco dominicano conformado por Laura Díaz, Lidia Ariza, Yaritza Reyes y Héctor Aníbal, junto a reconocidos actores españoles como Luis Tosar, Luis Zahera, Luisa Mayol y Bárbara Santa-Cruz.

La producción, que contó con el apoyo logístico de Grupo Piñero y Soltour, así como de importantes aliados en el país como el Banco Popular, generó un impacto positivo en la comunidad al contratar a más del 90 % de su equipo en República Dominicana y dinamizar la economía de Samaná mediante la participación de proveedores y talento local.

Con esta iniciativa, Grupo Piñero reafirma su apoyo al desarrollo de la industria audiovisual dominicana, al tiempo que promueve a Samaná y a la República Dominicana como destinos únicos que combinan naturaleza, cultura y hospitalidad. El evento refuerza la visión del grupo de impulsar un turismo revitalizador, que respete cada destino y proyecte lo mejor de él al mundo.

La actividad, realizada en el Palacio de Bellas Artes de Santo Domingo, reunió a autoridades gubernamentales, representantes del sector empresarial, medios de comunicación y miembros de la comunidad cultural, quienes pudieron apreciar de primera mano cómo el turismo y la cultura se integran para generar impacto social y económico.