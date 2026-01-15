Grupo Piñero nombra a Francisco Albertí como Chief of Development & Expansion Officer

Santo Domingo, – Grupo Piñero anuncia el nombramiento de Francisco Albertí como Chief of Development & Expansion Officer para impulsar el crecimiento del Grupo, mediante la organización y ejecución de nuevas oportunidades de inversión y desarrollo, así como alianzas estratégicas que refuercen la diversificación del portfolio y la creación de valor a largo plazo.

Desde esta nueva responsabilidad, Albertí será el encargado de originar, estructurar y ejecutar oportunidades de expansión en nuevos mercados y en destinos donde la compañía cuenta con presencia, impulsando proyectos alineados con los criterios de rentabilidad, riesgo y sostenibilidad del Grupo. Este rol actuará como motor del pipeline de crecimiento, liderando la identificación de oportunidades, la evaluación de su viabilidad y los procesos de negociación y cierre, con las distintas áreas de la empresa.

“Con este nombramiento damos un paso decisivo para acelerar nuestro plan de crecimiento y diversificación. La combinación de visión estratégica y capacidad transaccional, sumada a una dilatada trayectoria de más de 30 años en la expansión hotelera de Francisco será determinante en esta nueva etapa orientada a escalar nuestro modelo y maximizar el valor de los activos”. ha señalado Encarna Piñero, CEO Global de Grupo Piñero

Por su parte, Albertí ha destacado: “Es un honor sumarme a este proyecto para ampliar el legado de Grupo Piñero, desarrollando un pipeline robusto de oportunidades y alianzas que potencien la competitividad y el valor del Grupo en el medio y largo plazo”.