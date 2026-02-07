Grupo Joseda lanza en Madrid el proyecto Meridiano 18, una nueva visión urbana para Cap Cana

Bartolo García

En el marco de la prestigiosa Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, celebrada en Madrid, el Grupo Joseda presentó oficialmente Meridiano 18, un ambicioso proyecto inmobiliario que busca transformar el modelo corporativo y urbano en Cap Cana.

La propuesta se enmarca dentro del innovador concepto Work Life District, una tendencia internacional que integra espacios de trabajo, servicios, comercio y vida cotidiana en un solo ecosistema altamente conectado y funcional.

Meridiano 18 fue desarrollado en alianza con la reconocida firma internacional de arquitectura MORPH, especializada en proyectos contemporáneos de uso mixto y planificación urbana de alto impacto.

El complejo nace como respuesta a las nuevas dinámicas laborales y empresariales, donde la flexibilidad, la tecnología y el bienestar se convierten en elementos esenciales para atraer inversiones y talento profesional.

Este nuevo distrito corporativo se ubicará en Cap Cana, una de las zonas de mayor crecimiento turístico, residencial y empresarial de la República Dominicana.

Cap Cana ha evolucionado más allá del turismo de lujo, posicionándose como un polo emergente de desarrollo económico, atracción de capital internacional y expansión de servicios corporativos.

Durante la presentación, los ejecutivos de Grupo Joseda destacaron que Meridiano 18 fue concebido como una infraestructura de alto estándar, orientada a empresas, marcas y profesionales que buscan operar en un entorno moderno, estratégico y globalmente competitivo.

El diseño arquitectónico de MORPH incorpora líneas orgánicas, terrazas amplias y una fuerte integración con la naturaleza, utilizando principios de biofilia para mejorar la experiencia de trabajo y convivencia.

La planificación contempla espacios corporativos flexibles, áreas de servicios especializados, zonas comerciales y lugares de interacción social, promoviendo un equilibrio real entre productividad y bienestar.

Grupo Joseda subrayó que el proyecto responde a una visión urbanística integral, alineada con las tendencias internacionales de ciudades inteligentes y desarrollos de uso mixto.

Con Meridiano 18, la empresa busca impulsar una nueva etapa del desarrollo inmobiliario dominicano, enfocada en sostenibilidad, innovación y atracción de inversión extranjera.

El lanzamiento en FITUR 2026 consolida a Cap Cana como un destino no solo turístico, sino también corporativo y empresarial, marcando un paso firme hacia la diversificación económica de la región y del país.