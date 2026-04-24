Grupo de los Cien distingue a líderes de la medicina por su legado y servicio al país

Bartolo García

Santiago.– El movimiento Grupo de los Cien (G-100) reconoció a ocho destacadas personalidades del sector salud por su amplia trayectoria, compromiso social y aportes significativos al desarrollo de la medicina en la República Dominicana.

Durante la primera edición de la “Gala a la Excelencia”, el presidente del G-100, doctor Plutarco Arias, resaltó que los galardonados representan un verdadero ejemplo de entrega y vocación de servicio hacia la sociedad dominicana.

“Reconocemos vidas que han trascendido lo individual para convertirse en ejemplo colectivo”, expresó Arias, al destacar que cada uno de los homenajeados ha dejado una huella imborrable en el ejercicio médico y en la vida de miles de personas.

Plutarco Arias

Asimismo, señaló que esta gala simboliza un espacio de gratitud, memoria y compromiso, recordando la frase del doctor José Francisco Peña Gómez: “Servir a los demás es el más alto compromiso del ser humano”, como reflejo del espíritu que motivó este reconocimiento.

Los profesionales distinguidos fueron los doctores José Joaquín Puello, Félix Cruz Jiminián, Rodolfo Ortiz, Sergio Guzmán, Rafael Lantigua, Luis Grullón, Mario Bournigal y Rafael Sánchez Español, seleccionados tras un riguroso proceso de evaluación realizado por la Dirección de Asuntos Profesionales del G-100.

Plutarco Arias destacó que el legado de estos médicos no se mide por títulos ni por años de ejercicio, sino por el impacto de sus acciones, la transformación de vidas y el ejemplo que representan para las nuevas generaciones del país.

De igual forma, reafirmó que desde el Grupo de los Cien se mantiene la convicción de que el desarrollo nacional también se construye desde el ejemplo de ciudadanos que elevan los estándares, inspiran y multiplican buenas prácticas en sus respectivas áreas.

Al recibir sus galardones, los homenajeados agradecieron el gesto del doctor Arias y del G-100, asegurando que esta distinción los motiva a continuar aportando a la sociedad desde sus distintas especialidades médicas y desde su compromiso humano con la salud.

El acto contó además con la participación del alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, quien calificó el homenaje como un acto de justicia, así como representantes del Colegio Médico Dominicano, sociedades médicas especializadas, legisladores, regidores y otras personalidades del ámbito profesional y social.