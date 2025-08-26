Grupo Cometa impulsa soluciones de energía limpia con lanzamiento de EcoFlow

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– Grupo Cometa, referente en soluciones automotrices y energéticas en la República Dominicana, celebró por todo lo alto el lanzamiento oficial de los productos EcoFlow, una línea innovadora que ofrece energía limpia, portátil y confiable.

El evento, realizado en el Hotel Intercontinental, reunió a clientes, colaboradores, representantes de la marca y aliados estratégicos, quienes conocieron de primera mano las características y beneficios de esta nueva apuesta tecnológica.

La jornada incluyó un espacio de exhibición donde los asistentes pudieron interactuar con los equipos EcoFlow, probar su capacidad de carga y comprobar su funcionalidad con distintos aparatos electrónicos.

José Enrique Núñez Cerdeiros, director comercial de Grupo Cometa, destacó que la llegada de EcoFlow al país responde a la misión de la empresa de diversificar y modernizar su portafolio de soluciones. “Buscamos ofrecer energía limpia, de carga rápida y gran portabilidad, ajustada a los más altos estándares internacionales”, expresó.

El ejecutivo agregó que Grupo Cometa, con medio siglo de trayectoria, mantiene firme su compromiso con la innovación. “Nuestra meta es anticiparnos a las necesidades de los clientes y aportar soluciones que fortalezcan la calidad de vida de las personas y la eficiencia de los negocios”.

Durante el lanzamiento, expertos técnicos realizaron demostraciones en vivo, explicando el funcionamiento, las aplicaciones y las ventajas competitivas de EcoFlow. Se resaltó su facilidad de uso, diseño compacto y capacidad de almacenamiento de energía como principales diferenciales frente a productos similares del mercado.

Los participantes valoraron la experiencia práctica y educativa que ofreció el evento, al poder experimentar con los equipos y recibir asesoría directa de los representantes de la marca.

La agenda incluyó también charlas sobre sostenibilidad, tendencias energéticas globales y la importancia de contar con fuentes alternativas que permitan reducir la dependencia de sistemas tradicionales de electricidad.

EcoFlow se presenta como una solución ideal para hogares, empresas y actividades al aire libre, garantizando energía continua en casos de emergencia, apagones o proyectos que requieran movilidad.

En ese sentido, los representantes de Grupo Cometa enfatizaron que la marca llega en un momento clave para el país, donde la transición hacia energías más limpias y eficientes se ha convertido en una prioridad nacional.

Los productos EcoFlow no solo destacan por su tecnología de carga rápida y autonomía, sino también por su aporte a la preservación del medio ambiente, alineándose con las metas de sostenibilidad que promueve Grupo Cometa.

Con este lanzamiento, la empresa reafirma su liderazgo en el sector automotriz y energético, ampliando su propuesta de valor más allá de sus tradicionales líneas de baterías, neumáticos y lubricantes.

Grupo Cometa celebra este año su 50 aniversario en el mercado dominicano, un recorrido que ha estado marcado por la calidad, la innovación y la confianza de miles de clientes. Su incursión en soluciones de energía limpia representa la evolución de una trayectoria que comenzó en 1975 y que hoy se expande a más de 90 mercados.

La actividad cerró con un mensaje de agradecimiento a los asistentes y una invitación a seguir acompañando a Grupo Cometa en su visión de impulsar el desarrollo sostenible del país, a través de productos innovadores y responsables con el entorno.