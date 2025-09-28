Grupo Cam fortalece su presencia nacional con cobertura especial desde Santiago

Bartolo García

El Grupo de Comunicaciones Anthony Marte (Grupo Cam) desarrolló este viernes una cobertura especial desde la ciudad de Santiago, trasladando parte de su programación habitual producida en Santo Domingo hacia escenarios icónicos de la región del Cibao.

La transmisión simultánea se realizó a través de Clave 95.9 FM y Megavisión Canal 2, ofreciendo a la audiencia una jornada que unió lo mejor de la radio y la televisión en una experiencia única.

La programación inició desde el Hotel AC Marriott de Santiago con el espacio matutino “La Plaza Radio Show”, transmitido de 7:00 a 9:00 de la mañana y coordinado por la reconocida periodista Anibelca Rosario.

Más tarde, la cobertura se trasladó a la calle turística peatonal Benito Monción, donde se emitieron los noticieros de Megavisión. La primera entrega estuvo a cargo de Ulises Jiménez, y la segunda, en horario nocturno, fue conducida por la comunicadora Farha de la Mota.

Ese mismo escenario sirvió también de plataforma para la emisión del noticiero Mundo Noticias, bajo la conducción de Amelia Severino y Moisés Peña, reforzando la línea informativa del grupo.

Luis Miñoso

El empresario Anthony Marte, junto a Luis Miñoso, lidera esta estrategia de expansión que busca consolidar al Grupo Cam como referente de la comunicación nacional, apoyado en estudios con tecnología de punta desde Santo Domingo.

“La Plaza Radio Show”, estrenado el 11 de agosto de este año, se ha posicionado como una propuesta innovadora dentro de la programación matutina, combinando análisis de actualidad, opinión crítica y un enfoque plural.

El equipo de este espacio lo integran Yesmim Cabrera, Selinee Méndez, Jesaber García y Carmen Ligia Barceló, comunicadoras de amplia trayectoria que aportan diversidad y credibilidad en cada emisión.

Entre sus segmentos más distintivos se encuentran “Concentración en La Plaza”, “El Megáfono”, “Desde la Cúpula”, “En las Gradas”, “El Cuchicheo” y “De Frontera a Frontera”, diseñados para dinamizar la interacción con la audiencia.

La producción general está a cargo de Gelen Gil y Laura Santos, quienes han consolidado una propuesta ágil, moderna y en sintonía con las demandas de una audiencia cada vez más crítica y exigente.

En esta cobertura especial también participaron comunicadores de gran experiencia como Laura Santos, Misael Rincón, Luis Miñoso, Melissa Peña y Juan Reyes, fortaleciendo la diversidad de voces en pantalla y micrófono.

Con esta estrategia, el Grupo Cam reafirma su compromiso con elevar los estándares de la radio y televisión dominicana, ampliando su alcance tanto a nivel nacional como internacional.

La jornada concluyó con el reconocimiento de la audiencia y la reafirmación del liderazgo del Grupo Cam como uno de los principales pilares de la comunicación en República Dominicana.