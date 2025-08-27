Bartolo García

Santo Domingo.– Con un acto cargado de entusiasmo e innovación, Grupo Avant presentó oficialmente en su sucursal principal de la Av. Prolongación 27 de Febrero, Manoguayabo, el modelo 212 todoterreno 4×4, un vehículo que revive la historia automotriz con un diseño clásico pero adaptado a las exigencias modernas.

Nuevo vehículo 212 todoterreno 4×4

El lanzamiento contó con la asistencia de clientes corporativos, aliados estratégicos, medios de comunicación e invitados especiales, quienes pudieron conocer de cerca las prestaciones del nuevo modelo.

Durante el evento, María Belén Del Risco, directora de Mercadeo de Grupo Avant, dio la bienvenida a los presentes y resaltó el valor que representa para la empresa ofrecer soluciones innovadoras y adaptadas al mercado dominicano.

Ángel Barón, Miguel Concepción y Tommy Terrero

Por su parte, Gianni Cavagliano, vicepresidente de Mercadeo, explicó que el modelo original fue desarrollado en 1965 por Beijing Auto Works, convirtiéndose en el primer todoterreno chino, utilizado por el ejército y la policía, y que rápidamente se convirtió en un ícono cultural en zonas rurales.

Anselmo y Guillermo Guzmán

En 2024, el 212 resurgió con el modelo T01, un diseño retro renovado con la más reciente tecnología, estándares globales y un concepto de auténtico vehículo todoterreno.

Gianni Cavagliano, Mario Fernández, María Belén Del Risco y Cristian Tactuk

El 212 actual destaca por su tracción 4×4 real, motor turbo de 2.0 L a gasolina con una potencia de 252 caballos de fuerza, y la posibilidad de cambiar entre tracción en dos ruedas (2WD) y en las cuatro (4WD), lo que lo convierte en un vehículo versátil y preparado para cualquier terreno.

En cuanto a diseño exterior, mantiene su silueta cuadrada y robusta, con parrilla frontal imponente y faros LED, que refuerzan su presencia de todoterreno clásico.

Livia Cepeda y Eudy Acosta

El interior combina tecnología y confort, con pantalla táctil, sistema de navegación, amplio espacio de almacenamiento, tapicería ergonómica y asientos de lujo, garantizando comodidad tanto en la ciudad como en rutas de aventura.

En términos de seguridad, el modelo ofrece múltiples airbags, sistema de frenos ABS, control de estabilidad (ESC), control de tracción y, como extras opcionales, bloqueo de diferencial delantero/trasero, cámaras de visión 360°, control crucero adaptativo y techo solar.

Leonel Acosta, Harold Abbott y Marlon Bonnelly

“El 212 no es un lujo, es una herramienta. Es un aliado diseñado para enfrentar tanto el caos urbano como la aventura inesperada”, subrayaron los ejecutivos de Grupo Avant al presentar el vehículo.

Con este lanzamiento, Grupo Avant reafirma su liderazgo como empresa distribuidora de marcas reconocidas en el mercado dominicano, entre ellas Citroën, Bestune, ZX, Forthing y Eicher, además de motocicletas como KTM, Royal Enfield, Suzuki y Beta Motors.

Marión Castillo y Ramón Omar Alma

La empresa recordó que su trayectoria se remonta a un conglomerado familiar fundado en 1949, con más de siete décadas de experiencia en el sector automotriz, y que desde 2017 se consolidó como una entidad independiente con visión de innovación.

El nuevo 212 promete convertirse en un referente para quienes buscan un vehículo que combine historia, estilo retro, potencia y fiabilidad, respondiendo a la demanda creciente del público dominicano por soluciones automotrices que integren tradición y modernidad.