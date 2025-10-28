Grupo APS se reestructura y consolida su liderazgo en el mercado asegurador dominicano

Bartolo García

SANTO DOMINGO, RD. – 27 de octubre de 2025. El Grupo APS anunció su reestructuración corporativa y la consolidación de su crecimiento dentro del sistema asegurador dominicano, con resultados que confirman su fortaleza financiera, eficiencia operativa y sostenibilidad institucional, reafirmando su posición como uno de los grupos más sólidos y dinámicos del país.

Durante los últimos doce meses, la empresa alcanzó importantes hitos en desempeño comercial, transformación digital y gestión técnica, logrando un impacto directo en la experiencia de sus asegurados. En ese período, Seguros APS escaló al puesto número 14 del ranking sectorial, según la Superintendencia de Seguros (SIS), reflejando una gestión enfocada en la eficiencia, la innovación y la confianza del cliente.

La compañía registró un incremento del 180% en su presupuesto anual, impulsado principalmente por el crecimiento del ramo de Fianzas y la emisión exitosa de Rentas Vitalicias, consolidando su presencia en los segmentos de mayor demanda del mercado. Este desempeño financiero demuestra la confianza de los intermediarios y clientes, así como la consistencia técnica de su operación.

Por su parte, ARS APS reportó una captación de 82,744 nuevos afiliados entre enero y septiembre de 2025, resultado de una estrategia de expansión sostenida, fortalecimiento de la fuerza de ventas y una modernización integral de coberturas y servicios. El pico de crecimiento se registró en mayo, con más de 13,000 nuevos afiliados en un solo mes.

El doctor Faruk Urritia Jalilie, CEO y vicepresidente ejecutivo de ARS APS, explicó que el éxito del grupo obedece a una cultura empresarial centrada en el servicio humano, la innovación útil y la gestión prudente del riesgo.

“Nuestro enfoque está en crear valor sostenible para asegurados y aliados, combinando prudencia técnica, eficiencia operativa y una relación cercana con cada cliente. Los resultados confirman que el camino es el correcto”, afirmó el ejecutivo.

En materia financiera, Seguros APS mantiene una calificación BB+ Perspectiva Estable, otorgada por Feller Rate, además de un margen de solvencia de 4.34 y margen de liquidez de 1.4, indicadores que validan la robustez de su estructura y su capacidad para responder ante compromisos presentes y futuros.

Asimismo, la entidad mantiene alianzas con reaseguradores internacionales de alta calificación, garantizando respaldo ante los riesgos más complejos y fortaleciendo su posicionamiento en los sectores de seguros, fianzas, riesgos generales, construcción y responsabilidad civil.

La modernización tecnológica ha sido uno de los ejes estratégicos más destacados del proceso de transformación. El grupo implementó códigos QR en pólizas y contratos, permitiendo validar la autenticidad de los documentos y elevar los estándares de transparencia en las contrataciones públicas y privadas.

“Con esta medida mejoramos la seguridad, la confianza y la trazabilidad de nuestras operaciones, ofreciendo una experiencia más ágil y confiable a intermediarios, clientes y entidades contratantes”, destacó la alta dirección.

De cara al próximo ciclo, la estrategia corporativa de APS apunta a profundizar en mercados con una venta consultiva basada en valor agregado, ampliar las coberturas con soluciones adaptadas a las nuevas necesidades y continuar desarrollando su talento comercial con una visión de crecimiento responsable y sostenible.

El grupo también continuará invirtiendo en educación financiera y cultura preventiva, fortaleciendo su rol dentro del ecosistema de salud y seguros, con el propósito de impactar positivamente en la calidad de vida de las familias dominicanas.

Grupo APS, con más de 25 años de trayectoria desde su fundación en 1998, opera bajo un modelo centrado en la atención personalizada, la prevención en salud y la comunicación humanizada, apoyado en una amplia red nacional de prestadores y canales de atención presenciales y digitales.

Con esta reestructuración y los resultados presentados, el Grupo APS reafirma su compromiso de seguir evolucionando con innovación, solidez y transparencia, fortaleciendo su liderazgo en el sector asegurador dominicano y su contribución al desarrollo económico y social del país.

