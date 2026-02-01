Grupo Apolo 27 del Intec recibe el máximo galardón juvenil por su aporte a la innovación científica

Bartolo García

El presidente de la República, Luis Abinader, entregó este sábado el Gran Premio Nacional de la Juventud al Grupo Apolo 27 del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), en reconocimiento a su destacada trayectoria como equipo estudiantil de alto rendimiento en el área de innovación y tecnología.

El reconocimiento fue otorgado durante la gala de la 30.ª edición del Premio Nacional de la Juventud, organizada por el Ministerio de la Juventud, en el marco de la celebración del Día Nacional de la Juventud, conmemorado cada 31 de enero.

El Grupo Apolo 27 ha alcanzado prestigio internacional por su excelencia en el diseño y construcción de rovers para la competencia NASA Human Exploration Rover Challenge (HERC), donde ha representado a la República Dominicana con resultados históricos.

Sus logros más recientes, que incluyen importantes reconocimientos en 2024 y un desempeño sobresaliente en la edición 2025, los consolidan como un referente nacional de innovación, talento y proyección futura en las áreas STEAM.

El Premio Nacional de la Juventud de este año tuvo como lema “Jóvenes que inspiran, historias que transforman”, resaltando el liderazgo juvenil, la creatividad y el compromiso social como pilares fundamentales para el desarrollo del país.

Además del Gran Premio, la ceremonia reconoció a jóvenes destacados en 15 categorías, abarcando áreas como desarrollo cultural, derechos humanos, emprendimiento, deporte, servicios sociales y preservación de los recursos naturales.

Entre las categorías premiadas figuran Aportes a la Comunidad Campesina; Derechos Humanos de la Niñez, Adolescencia y Juventud; Arte y Cultura; Deporte Nacional e Internacional; Desarrollo Empresarial y Emprendimiento, y Superación Profesional.

Durante el acto, el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, destacó las principales iniciativas impulsadas por la institución como parte del compromiso del Gobierno con la inclusión, la educación, el empleo y la innovación juvenil.

El funcionario explicó que estas acciones responden a una política pública orientada a colocar a la juventud en el centro de la acción del Estado, con énfasis en la presencia territorial y el acceso real a oportunidades.

Entre los programas citados se encuentran Juventud con B de Barrio, Mi Primera Oportunidad, La Ruta de Oportunidades, Generación STEAM y acuerdos con universidades internacionales y alianzas estratégicas en Europa.

También mencionó iniciativas como el Transporte Universitario Ruta de Nuevas Oportunidades, la Tarjeta Joven RD, las Ventanillas Únicas de Oportunidades, CREA RD y Una Cancha Pa’ Mi Barrio.

Valdez resaltó igualmente el apoyo estatal para financiar el 100 % de la participación dominicana en el NASA Human Exploration Rover Challenge 2025, así como la implementación del Plan Nacional de Juventud y su Plan de Acción 2025–2030.

Al concluir su intervención, el ministro subrayó que el Estado ha dejado de ver a la juventud únicamente como estudiantes, reconociendo también a jóvenes emprendedores, creadores y líderes comunitarios con diversas necesidades y aspiraciones.

La entrega del galardón al Grupo Apolo 27 reafirma el compromiso del Gobierno dominicano con el talento joven, promoviendo la innovación científica y tecnológica como motores clave del desarrollo nacional.

Con este reconocimiento, el país celebra a una generación que demuestra que la juventud dominicana no solo inspira, sino que transforma y construye el futuro desde el presente.

