Groupmediajlb TV anuncia nueva plataforma de comunicación con enfoque innovador

Bartolo García

La Vega.– La empresa de comunicación Groupmediajlb TV, dirigida por José Luis Bautista, anunció el lanzamiento de un nuevo proyecto innovador que combinará medios digitales y convencionales con el propósito de seguir fortaleciendo la comunicación y abrir espacios a jóvenes que desean incursionar en este importante sector.

La iniciativa será desarrollada desde el Estudio A Juan Heriberto Medrano Cosme, ubicado en la avenida Imbert esquina Pedro J. Cazado, en la Plaza Eddy López, segundo nivel, en la ciudad de La Vega, desde donde se impulsará una programación diversa con profesionales de distintas áreas del conocimiento.

Según explicó Bautista, el objetivo principal es masificar la comunicación y ofrecer una plataforma que permita a nuevos talentos desarrollarse en el ámbito periodístico, informativo y audiovisual, tanto a nivel local como nacional e internacional.

El canal de YouTube Groupmediajlb TV, junto a varios canales convencionales locales, nacionales e internacionales, estarán disponibles para la cobertura de actividades realizadas en La Vega, República Dominicana y otras partes del mundo.

Entre los programas que formarán parte de esta nueva etapa figuran Almorzando con Frank García, Comentarios de Henry Torres, Municipalidad al Día, Deportes Variado y Opinión del Pueblo, entre otros espacios orientados a la información, el análisis y el entretenimiento.

Además, la empresa continuará desarrollando proyectos como el periódico digital e impreso Opiniondelpueblo.com, el podcast Opinión del Pueblo, el programa televisivo transmitido los sábados por Alegrando TV Canal 30 y otras producciones especiales vinculadas al ámbito deportivo y social.

José Luis Bautista destacó que esta nueva propuesta reafirma su compromiso con la comunicación responsable, el fortalecimiento de la opinión pública y el acompañamiento a instituciones y figuras que buscan proyectar su imagen de manera profesional dentro de los medios modernos.