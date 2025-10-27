GRM Ingenieros Constructores formaliza primer palaz de Mariposas Residences en Santiago

Santiago de los Caballeros. – En el marco de su decimoquinto aniversario, GRM Ingenieros Constructores formalizó el primer palazo de Mariposas Residences, un innovador proyecto habitacional a bajo costo, que reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible, la calidad constructiva y la creación de espacios pensados para el bienestar familiar.

El acto, celebrado en el terreno donde se levantará el complejo residencial en la carretera Baitoa–Santiago, reunió a agentes inmobiliarios, representantes bancarios, aliados comerciales y colaboradores de la empresa, quienes atestiguaron el inicio de una nueva etapa en la trayectoria de GRM.

Durante la presentación, Braulio Martínez, director administrativo de GRM destacó que Mariposas Residences representa un hito en la historia de la empresa y una muestra de la innovación que ha caracterizado los 15 años en el mercado.

“Cada metro cuadrado de este desarrollo ha sido pensado para ofrecer funcionalidad, estética y confort, integrando además prácticas constructivas responsables con el ambiente y una planificación urbana que fomente el sentido de comunidad”, afirmó.

Calidad de vida

La presentación técnica estuvo a cargo de Rodrigo Rodríguez, quien señaló que Mariposas Residences fue diseñado bajo un enfoque de eficiencia y sostenibilidad, utilizando materiales de alta calidad, cimentaciones duraderas y soluciones constructivas que promueven la iluminación natural y la eficiencia energética.

Expresó que cuenta con más de 3,500 de metros cuadrado de áreas verdes e integra amenidades pensadas para la vida en comunidad, como piscina, gimnasio, cancha de baloncesto, parques, áreas infantiles, gazebo, zona de BBQ y un lobby con control de acceso.

Además, el proyecto incluirá una plaza comercial con servicios de conveniencia, fortaleciendo la seguridad y reduciendo desplazamientos.

Luego, Yosua Gómez Escuder presentó la dimensión comercial del desarrollo, explicando que el conjunto se edificará en cuatro etapas, para un total de 468 unidades, con apartamentos de tres habitaciones y diseños funcionales bajo el esquema de fideicomiso inmobiliario de bajo costo, con la Fiduciaria La Nacional y el beneficio del bono vivienda.

La jornada concluyó con un brindis y la visita guiada al apartamento modelo, donde los invitados pudieron apreciar la propuesta arquitectónica y el estándar de calidad que caracteriza a la constructora.

Con Mariposas Residences, GRM Ingenieros Constructores reafirma su propósito de seguir contribuyendo al desarrollo urbano responsable de Santiago y del país, consolidando su liderazgo como empresa comprometida con la excelencia técnica y el bienestar de las familias dominicanas.