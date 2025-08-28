Gonzalo Castillo se prepara para volver al ruedo político en 2028

Bartolo García

Santo Domingo.– El dirigente político Gonzalo Castillo ha decidido volver a la escena electoral con miras al proceso presidencial del año 2028, dentro de las filas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

La confirmación fue ofrecida por Gustavo Sánchez, vocero de los diputados peledeístas, quien aseguró que Castillo cuenta con el liderazgo necesario para unificar a la militancia y guiar al partido hacia una nueva etapa de cohesión política.

Sánchez expresó que en los encuentros sostenidos con el exministro de Obras Públicas ha percibido un “compromiso inquebrantable” con el país y con la organización, lo que lo convierte en una figura con condiciones para encabezar el proyecto presidencial.

El legislador insistió en que Castillo tiene la capacidad de aglutinar las distintas corrientes internas del PLD, un reto clave tras las divisiones que han marcado al partido en los últimos años.

El político peledeísta recordó que Castillo ya fue candidato presidencial en las elecciones del año 2020, donde obtuvo un 38% de los votos, resultado que lo colocó como la principal figura opositora frente al hoy presidente Luis Abinader.

“Su visión y sentido de responsabilidad lo encaminan a asumir grandes retos por el bienestar de todos los dominicanos. Su disposición para asumir la candidatura presidencial cada día es más clara”, sostuvo Gustavo Sánchez.

La trayectoria de Castillo incluye su paso como ministro de Obras Públicas (2012-2020), cargo desde el cual ejecutó proyectos de gran alcance en infraestructura vial, lo que le valió notoriedad dentro y fuera de su partido.

En julio de 2019 anunció oficialmente su interés de competir en las primarias internas del PLD, proceso en el que resultó ganador con el respaldo del entonces presidente Danilo Medina. Posteriormente, encabezó la boleta presidencial acompañado de Margarita Cedeño como candidata vicepresidencial.

Sin embargo, su postulación estuvo rodeada de fuertes críticas de la oposición, que lo acusó de utilizar recursos del Estado en su campaña, además de cuestionamientos sobre su preparación política.

A pesar de la derrota electoral, Gonzalo Castillo mantuvo un bajo perfil en los últimos años, concentrándose en actividades empresariales y sociales, aunque sin desvincularse por completo de la vida política.

Su regreso al escenario con miras al 2028 plantea un reto de reposicionamiento interno dentro del PLD, organización que atraviesa un proceso de redefinición tras su salida del poder en 2020.

De acuerdo con Sánchez, Castillo apuesta a un apoyo popular sólido, fundamentado en la cercanía con la gente y en la experiencia adquirida durante su paso por la administración pública y su candidatura anterior.

Con este anuncio, se intensifica la expectativa en torno a la reestructuración del PLD y a las posibles alianzas políticas de cara a un proceso electoral en el que Castillo aspira a convertirse nuevamente en protagonista.