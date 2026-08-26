Gonell Cosme: “La propiedad intelectual debe ser un eje transversal de las políticas públicas”

SANTO DOMINGO. – El director general de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), José Rubén Gonell Cosme, afirmó que se debe seguir impulsando la incorporación de la propiedad intelectual y el derecho de autor de manera transversal en las políticas públicas para seguir creando las condiciones que permitan a autores, creadores, investigadores, emprendedores e innovadores convertir sus ideas en iniciativas sostenibles y competitivas.



Gonell Cosme intervino en la apertura del Taller de formación regional sobre la implementación, comunicación y difusión efectivas de determinados proyectos de la Agenda para el Desarrollo, que inició este miércoles 26 de agosto de 2026 en República Dominicana, Gonell Cosme agradeció a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) por tomar en cuenta al país para este espacio de intercambio y formación regional.



Ruben Gonell Cosme destacó la importancia que tiene la propiedad intelectual en el desarrollo económico y social del país y expresó que al entenderlo así el gobierno del presidente Luis Abinader ha respaldado las iniciativas y acciones que procuran el respeto al derecho de autor en República Dominicana.



El funcionario destacó que la responsabilidad de la ONDA va más allá del registro y la protección de las obras, pues también abarca la formación, orientación y sensibilización de los autores, así como la promoción de una cultura de respeto y adecuada gestión de los derechos de autor.



En cuanto al papel de la ONDA explicó: “Nuestra misión trasciende al registro y la protección de las obras. También comprende la formación, orientación y sensibilización de los autores, así como la promoción de una cultura de respeto y adecuada gestión de sus derechos”.



Asimismo, resaltó la importancia de aprovechar el encuentro para fortalecer los vínculos entre las oficinas de propiedad intelectual de América Latina y el Caribe, compartir experiencias y construir mecanismos de cooperación que contribuyan a mejorar la gestión del sector.



En ese sentido, aseguró que República Dominicana ha mantenido una activa colaboración con otras oficinas de la región, de las cuales ha recibido conocimientos y a las que también ha aportado experiencias desarrolladas en el país.



“Conózcanse entre ustedes”, exhortó Gonell Cosme a los participantes, al considerar que el intercambio personal y profesional es fundamental para consolidar relaciones de cooperación entre los países.



Gonell Cosme también destacó los avances de República Dominicana en materia de propiedad intelectual, inteligencia artificial, patentes, derecho de autor y propiedad industrial, así como la relación entre las oficinas gubernamentales y las sociedades de gestión colectiva.



El titular de la ONDA invitó a los participantes a aprovechar la capacitación, conocer la cultura dominicana y fortalecer los lazos de amistad durante su permanencia en el país. “Aprendan, pero hagan amigos y pásenla bien”, expresó al cerrar sus palabras.



En la apertura del taller de formación regional, que se desarrollará hasta este jueves en el Embassy Hilton Hotel, también hablaron la directora de política Comercial del MICM, Ilena Carolina Rosario; el director general de la ONAPI, doctor Salvador Ramos y Feri Jiao, consejera de la División de Coordinación de la Agenda para el Desarrollo, Sector de Desarrollo Regional y Nacional de la OMPI.