Golazo en el último suspiro salva a Cibao FC ante Salcedo

Bartolo García

En un partido cargado de emoción y orgullo regional, el Cibao FC y el Salcedo FC empataron 1-1 en un vibrante encuentro de la Liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol, definido por un espectacular gol de Wilman Modesta en el minuto 90.

El compromiso, disputado en el Estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, se desarrolló bajo condiciones climáticas adversas debido a la lluvia en Santiago, lo que añadió un componente extra de exigencia física y dramatismo al enfrentamiento.

Desde el inicio, ambos equipos mostraron intensidad y determinación, pese a llegar ya clasificados a semifinales. La disputa fue constante en cada sector del campo, con presión alta y pocas concesiones defensivas.

El primer golpe lo dio Salcedo FC al minuto 18, cuando Daniel Jamesley aprovechó un rebote dentro del área para marcar con un potente disparo que venció al portero Miguel Lloyd, colocando el 0-1.

Tras el gol, el conjunto visitante ganó confianza y logró sostener su ventaja gracias a un planteamiento ordenado y disciplinado, frenando los intentos ofensivos de un Cibao FC que fue creciendo con el paso de los minutos.

En la segunda mitad, el equipo naranja asumió el control del partido, dominando la posesión y generando mayor peligro en campo rival, aunque sin lograr concretar las oportunidades claras que le permitieran igualar el marcador.

Sin embargo, cuando parecía que Salcedo se llevaría la victoria, apareció la figura de Wilman Modesta, quien con un potente disparo de larga distancia al minuto 90 firmó un auténtico golazo para decretar el empate 1-1.

Con este resultado, Cibao FC se mantiene como líder de la Liguilla con 24 puntos, mientras que Salcedo FC suma 20 unidades, ambos confirmando su presencia en la ronda semifinal y dejando claro que serán rivales de cuidado en la siguiente fase del torneo.