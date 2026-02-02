República Dominicana respalda nuevo gobierno de Honduras y promueve cooperación estratégica regional

Países latinoamericanos y la ONU expresan apoyo a Nasry Asfura y plantean alianzas bilaterales tras su investidura

Bartolo García

La investidura de Nasry Juan Tito Asfura Zablah como presidente de Honduras para el período 2026-2030 marcó el inicio de un nuevo ciclo político acompañado de felicitaciones internacionales y una clara voluntad de ampliar la cooperación bilateral y multilateral con su administración.

Desde el primer momento, gobiernos latinoamericanos y organismos internacionales manifestaron su interés en fortalecer los vínculos políticos, económicos y sociales con Honduras, con el objetivo de contribuir a la estabilidad y el desarrollo regional.

Uno de los gestos más visibles provino del Gobierno de Paraguay, cuyo Ministerio de Relaciones Exteriores expresó públicamente su disposición a profundizar las relaciones diplomáticas con el nuevo Ejecutivo hondureño.

A través de un mensaje difundido en la red social X, la Cancillería paraguaya señaló que está lista para trabajar en una agenda bilateral basada en valores compartidos como la libertad, la democracia y el Estado de derecho.

Esta declaración se produjo tras una conversación telefónica sostenida el 25 de diciembre entre el presidente paraguayo, Santiago Peña, y el propio Asfura, en la que ambos abordaron la necesidad de cooperar en la construcción de un hemisferio más seguro y próspero.

La ceremonia de investidura de Asfura se llevó a cabo el 27 de enero de 2026 en el hemiciclo del Congreso Nacional de Tegucigalpa, en un acto austero y sin la presencia de jefes de Estado extranjeros, en cumplimiento de políticas de austeridad.

En el ámbito interno, la asunción presidencial se produjo luego de unas elecciones generales caracterizadas por una ajustada mayoría y un clima de tensión política, lo que dio mayor relevancia al respaldo internacional recibido.

Desde el Caribe, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, felicitó a Asfura mediante un mensaje público, expresando su deseo de éxito y su interés en profundizar la cooperación bilateral.

Abinader destacó la importancia de fortalecer los lazos entre ambos países en áreas como desarrollo, bienestar social y prosperidad económica, colocando la cooperación intergubernamental como eje central de la relación.

Brasil también manifestó su respaldo al nuevo gobierno hondureño. La embajadora brasileña en Tegucigalpa, Andrea Saldanha da Gama, afirmó que su país espera incrementar la cooperación con Honduras en esta nueva etapa.

La diplomática señaló que Brasil puede aportar apoyo técnico en sectores estratégicos como energías renovables, infraestructura, construcción civil, agricultura y transferencia tecnológica.

Asimismo, destacó la posibilidad de impulsar iniciativas conjuntas en salud pública, incluyendo programas de prevención y tratamiento de enfermedades como el VIH/SIDA.

A nivel multilateral, la Organización de las Naciones Unidas reiteró su respaldo al nuevo mandatario. El secretario general, António Guterres, envió una carta a Asfura destacando el liderazgo hondureño y el valor de la cooperación con el organismo.

Guterres subrayó la importancia de trabajar de manera conjunta en desafíos globales como la inclusión social, la gobernabilidad democrática y la lucha contra la pobreza.

Al iniciar su mandato, Asfura anunció como prioridades la reincorporación de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), así como la promoción del empleo, el fortalecimiento institucional y la atracción de inversión extranjera.

Estas directrices han sido bien recibidas por gobiernos y organismos internacionales, que ven en el nuevo mandato una oportunidad para consolidar la integración de Honduras al diálogo regional y mundial.

Con el respaldo de países como República Dominicana, Paraguay y Brasil, así como de la ONU, Honduras inicia esta etapa con una agenda diplomática activa orientada a la cooperación, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento democrático.

