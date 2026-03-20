Gobierno y sector privado evalúan avances de Meta RD 2036 en Consejo de Ministros

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña encabezaron el 56.º Consejo de Ministros, centrado en evaluar los avances de la estrategia nacional Meta RD 2036 junto a representantes del sector productivo.

El encuentro reafirmó el enfoque de articulación entre el Gobierno y el sector privado, orientado a garantizar resultados concretos en el crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida de la población.

Durante la sesión, se presentaron avances en áreas clave como la formación de capital humano, con la expansión de liceos técnicos y programas de becas en áreas STEM, alineados con las demandas del mercado laboral.

En el sector turismo, se destacó el desarrollo de normativas para el manejo del sargazo y el fortalecimiento de la formación técnica, mientras que en construcción se reportaron mejoras en la reducción de trámites y un aumento en la inversión en infraestructura.

Asimismo, en zonas francas y logística se avanzó en la promoción del país como hub regional, junto a mejoras en procesos de reexportación y desarrollo de herramientas financieras para impulsar el sector industrial.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, señaló que Meta RD 2036 se ha consolidado como un espacio efectivo de colaboración para transformar la estructura productiva del país.

En otro punto de la agenda, el Consejo analizó el impacto de los conflictos en Medio Oriente sobre la economía, destacando la volatilidad en el mercado energético internacional.

El ministro de Hacienda, Magín Díaz, aseguró que el país cuenta con fundamentos macroeconómicos sólidos, incluyendo reservas internacionales cercanas a los US$16,000 millones y disponibilidad de recursos para enfrentar escenarios adversos.

Las autoridades informaron que el presupuesto contempla subsidios a combustibles y mecanismos de reasignación de recursos, además de ingresos fiscales superiores a lo proyectado.

El Gobierno reiteró su compromiso de proteger a los sectores más vulnerables mediante programas sociales y el monitoreo constante de los precios internacionales.

Finalmente, representantes del sector privado valoraron positivamente los avances de Meta RD 2036, destacando la importancia de esta alianza para impulsar la productividad y el desarrollo sostenible del país.

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