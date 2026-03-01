Gobierno y Banco Mundial coordinan acciones para potenciar el turismo en Pedernales

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– El Ministerio de Turismo sostuvo un encuentro con representantes del Banco Mundial, en el que presentó el plan estratégico para el desarrollo turístico de la provincia Pedernales y la región Enriquillo.

La reunión fue encabezada por el viceministro de Cooperación Internacional del Ministerio de Turismo y director ejecutivo de la Comisión Presidencial para el Desarrollo Turístico de Pedernales, Carlos Peguero, quien expuso los principales lineamientos del proyecto integral.

En el encuentro participaron especialistas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y de la Corporación Financiera Internacional (IFC), organismos que forman parte del Grupo Banco Mundial y que apoyan iniciativas de inversión y desarrollo sostenible.

Esta misión fortalece la colaboración entre el Gobierno dominicano y el organismo internacional, con el objetivo de impulsar a Cabo Rojo como motor económico e inclusivo para toda la región Enriquillo.

La asistencia técnica propuesta contempla apoyo no reembolsable orientado a identificar las inversiones clave que permitirán consolidar el destino como referente de desarrollo regional y turismo sostenible.

Durante su presentación, Peguero explicó que el plan integral está estructurado en dos ejes estratégicos: la inversión a través del Fideicomiso Pro-Pedernales y la implementación de políticas públicas enfocadas en sostenibilidad y bienestar social.

El funcionario destacó que el proyecto prioriza la mejora de los servicios básicos, el fortalecimiento del capital humano y la creación de oportunidades económicas para las comunidades locales.

Asimismo, señaló que en su primera etapa Cabo Rojo contempla la construcción de aproximadamente 4,700 habitaciones hoteleras, lo que generará empleos directos e indirectos y dinamizará la economía del sur del país.

Durante la misión, la delegación del Banco Mundial realizará visitas de campo y sostendrá reuniones con autoridades y actores clave de los sectores turismo, planificación y desarrollo regional.

Con esta iniciativa conjunta, el Gobierno y el Banco Mundial buscan posicionar a Cabo Rojo como un destino turístico de alto nivel y como catalizador del crecimiento económico y social en la región Enriquillo.