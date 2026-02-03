Gobierno y autoridades locales refuerzan acciones de seguridad ciudadana en Puñal

Bartolo García

El Ministerio de Interior y Policía de la República Dominicana, en coordinación con el Ayuntamiento Municipal de Puñal, realizó el seguimiento a la Mesa Local de Seguridad, Ciudadanía y Género, correspondiente al primer encuentro del presente año.

La jornada se desarrolló en el municipio de Puñal, con la participación activa de federaciones de juntas de vecinos, miembros de la Fuerza de Tarea, empresarios, representantes institucionales y líderes comunitarios.

Durante el encuentro, el alcalde Enrique Romero resaltó los avances logrados mediante este espacio de articulación, destacando mejoras en iluminación de comunidades y mayor presencia policial en sectores estratégicos del municipio.

El ejecutivo municipal subrayó que, gracias al respaldo del presidente Luis Abinader, Puñal cuenta actualmente con una dotación policial renovada que fortalece el patrullaje preventivo y la respuesta ante situaciones de riesgo.

Asimismo, informó sobre los trabajos de asfaltado y bacheo que se ejecutan en atención a demandas comunitarias, asegurando una gestión responsable de los recursos del presupuesto participativo.

Por su parte, el coordinador regional norte de Seguridad Preventiva del Ministerio de Interior y Policía, Jhonattan Erick, indicó que la articulación entre el gobierno central y el gobierno local ha permitido mantener indicadores de seguridad estables en el municipio.

No obstante, enfatizó que las autoridades continuarán desarrollando acciones preventivas como charlas de seguridad vial, refuerzo de vigilancia en centros educativos y ampliación del sistema de iluminación pública.

También se impulsan campañas de orientación sobre violencia intrafamiliar y concienciación respecto a los efectos nocivos del uso de hookah y vape, alineadas con las políticas de seguridad ciudadana.

Erick precisó que estas iniciativas se ejecutan conforme a las directrices del Gobierno dominicano y de la ministra Faride Raful.

Al ofrecer las palabras centrales, la viceministra de Seguridad Preventiva en Gobiernos Provinciales, Ángela Jáquez, destacó que las Mesas Locales constituyen un espacio abierto para dar respuestas concretas a las problemáticas territoriales.

Reiteró el compromiso institucional de seguir reduciendo los niveles de criminalidad y fortaleciendo la convivencia pacífica en las comunidades.

Jáquez informó además que se dará seguimiento, junto a la Digesett y el Intrant, a un plan integral de señalización vial en Puñal, subrayando que estas acciones impactan directamente en la prevención de accidentes.

Resaltó igualmente la incorporación de CONANI para acompañar a niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad social.

La viceministra aseguró que Interior y Policía continuará trabajando de manera articulada para mantener el municipio ordenado, tranquilo y seguro.

En la actividad participaron representantes de la Policía Nacional, Medio Ambiente, Salud Pública, Fiscalía de Santiago, Policía Escolar, DNCD, Ejército, juntas de vecinos y diversos sectores productivos.

Las autoridades coincidieron en que el trabajo conjunto entre instituciones y comunidad es clave para consolidar los avances en seguridad ciudadana.

Con este encuentro, Puñal reafirma su apuesta por una gestión participativa que prioriza la prevención, el diálogo y la construcción de entornos más seguros para todos sus habitantes.