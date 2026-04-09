Gobierno venezolano anuncia aumento salarial y admite fallas en su gestión económica

Bartolo García

CARACAS.– La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un “incremento responsable” del ingreso de los trabajadores que será aplicado a partir del próximo 1 de mayo.

Durante su intervención, la mandataria explicó que el ajuste salarial forma parte de una estrategia orientada a mejorar gradualmente el poder adquisitivo sin generar mayores presiones inflacionarias.

Rodríguez también hizo un llamado a la autocrítica dentro del Gobierno, reconociendo errores en la gestión económica del pasado y destacando la necesidad de corregirlos para avanzar hacia la estabilidad.

En ese sentido, afirmó que el objetivo es recuperar de forma progresiva los ingresos de los trabajadores a través del crecimiento productivo, especialmente en sectores como el petróleo y la minería.

La presidenta interina aseguró que estas medidas buscan responder al descontento social generado por años de inflación, bajos salarios y dificultades económicas en el país.

Asimismo, reiteró que el Gobierno no contempla la privatización de la estatal petrolera PDVSA, al considerar que se trata de un activo estratégico para el desarrollo nacional.

En su discurso, también propuso la creación de espacios de diálogo laboral y la implementación de reformas económicas que permitan fortalecer la productividad y atraer inversiones.

El anuncio se produce en un contexto de crisis prolongada, en el que el salario mínimo ha permanecido congelado durante años y los trabajadores dependen en gran medida de bonos complementarios para subsistir.

Finalmente, Rodríguez expresó que las decisiones adoptadas buscan sentar las bases de una recuperación económica sostenible, al tiempo que pidió paciencia y colaboración a la población frente a los desafíos actuales.