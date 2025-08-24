Gobierno supera meta y entrega 1,155 aulas en solo cinco meses

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) del Ministerio de Educación anunció que entre abril y agosto de este año fueron entregadas 1,155 nuevas aulas a través del plan “Aulas 24/7”, superando la meta inicial de 1,100 espacios para el año escolar 2025-2026.

Los planteles inaugurados abarcan el Distrito Nacional y diversas provincias, incluyendo Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Barahona, Duarte, Hermanas Mirabal, La Altagracia, Puerto Plata, Samaná, Montecristi, Santiago Rodríguez, La Vega, Espaillat, Azua, La Romana, Dajabón y El Seibo, entre otras.

El director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, explicó que el propósito fundamental de la actual gestión del presidente Luis Abinader es reducir el déficit de aulas y ofrecer escuelas seguras, modernas y suficientes para garantizar un aprendizaje de calidad.

“El presidente nos instruyó a acelerar la construcción, el remozamiento y la rehabilitación de aulas, con el fin de que ningún estudiante se quede fuera de las aulas. Hoy, en apenas cinco meses, superamos la meta prevista, gracias al apoyo del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps”, señaló Herrera.

La inversión realizada supera los RD$3,376 millones, beneficiando directamente a más de 42,000 estudiantes de todo el territorio nacional. Las entregas fueron encabezadas por el presidente Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, junto a las autoridades educativas.

Herrera destacó que el logro fue posible también gracias a la colaboración de contratistas de obras escolares, que han vuelto a confiar en la gestión actual. Asimismo, resaltó la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y de la Sociedad de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, quienes participaron en mesas de trabajo junto a las gobernaciones y distritos educativos.

Además de la construcción de nuevas aulas, el Departamento de Mantenimiento de Infraestructura Escolar intervino más de 600 planteles con reforzamientos estructurales, mejoras físicas y mantenimientos correctivos en las 18 regionales del MINERD.

Las nuevas infraestructuras cuentan con áreas administrativas, bibliotecas, laboratorios, oficinas de orientación, enfermerías, comedores, cocinas y espacios deportivos, lo que garantiza una experiencia educativa integral.

Este esfuerzo forma parte del plan integral “Aulas 24/7 y Mantenimiento 24/7”, que trabaja día y noche, incluyendo fines de semana, para acelerar las construcciones y remozamientos.

Para el inicio del año escolar 2025-2026, el MINERD estima la participación de más de 2.7 millones de estudiantes, por lo que la ampliación de aulas ha sido clave para garantizar que todos los alumnos tengan espacio disponible.

El Gobierno destacó que estas acciones responden a la visión de construir una educación inclusiva, equitativa y de calidad, con el lema “El Reto de Todos”, que busca la integración activa de la sociedad en la mejora del sistema educativo.

El director Herrera reiteró el compromiso de seguir trabajando hasta cerrar por completo el déficit de aulas en el país. “La voluntad del presidente Abinader es clara: cada niño y niña debe tener un espacio digno para aprender y desarrollarse”, concluyó.

Con estas entregas, la República Dominicana avanza hacia un sistema educativo más fortalecido, en el que la infraestructura moderna se convierte en un pilar esencial para el desarrollo social y económico de la nación.