Gobierno responde a emergencia en Espaillat con plan integral tras intensas lluvias

Bartolo García

Gaspar Hernández, Espaillat.– El presidente Luis Abinader dispuso la activación de un plan de intervención integral en la provincia Espaillat, con el objetivo de atender los daños ocasionados por las recientes lluvias que han impactado comunidades y estructuras públicas.

Las medidas incluyen trabajos de restauración de cañadas, reparaciones eléctricas, encauzamiento de ríos y el fortalecimiento del cabezal del puente en Sabaneta de Yásica, como parte de una respuesta inmediata del Gobierno.

La jornada de supervisión fue encabezada por el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, acompañado por el viceministro Oliver Nazario y autoridades municipales de la provincia.

En el recorrido participaron además los alcaldes Jairo Morillo, Abel Suriel, Luis Canela y Roely García, quienes junto a las autoridades evaluaron de primera mano la magnitud de los daños provocados por las lluvias.

Las autoridades visitaron zonas críticas como Jamao al Norte, donde varias viviendas resultaron afectadas, y Sabaneta de Yásica, identificada como uno de los puntos más vulnerables por la crecida de los ríos.

En esta última comunidad se registró un hecho histórico, ya que el nivel del agua del río Yásica, en el sector Los Brazos, alcanzó una altura que no se observaba desde hace más de 46 años, llegando hasta el puente.

Ante esta situación, el Gobierno ordenó intervenir de inmediato el cabezal del puente para evitar riesgos mayores y garantizar la seguridad de los residentes y usuarios de la vía.

En el municipio de Gaspar Hernández, las acciones se centrarán en la rehabilitación de cañadas y el seguimiento a los trabajos de encauzamiento de ríos, buscando reducir el impacto de futuras inundaciones.

Estas intervenciones forman parte de la política gubernamental de ofrecer respuestas rápidas y efectivas ante emergencias, priorizando la protección de la vida y los bienes de la población.

Finalmente, las autoridades reiteraron que continuarán los levantamientos de daños y la ejecución de obras necesarias, con el objetivo de brindar soluciones duraderas que fortalezcan la resiliencia de las comunidades frente a fenómenos climáticos.