Gobierno repatria a otro grupo de dominicanos desde Venezuela en aeronave de la Fuerza Aérea

Bartolo García

Santo Domingo.– Otro grupo de ciudadanos dominicanos retornó este domingo al país desde Venezuela a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), como parte de las acciones implementadas por el Gobierno para asistir a los nacionales afectados por el terremoto que sacudió recientemente a esa nación suramericana.

La repatriación fue coordinada en el marco de la Operación Quisqueya Solidaria 2026, iniciativa mediante la cual el Estado dominicano ha desplegado recursos humanos, logísticos y operacionales para apoyar tanto las labores de búsqueda y rescate como la asistencia y protección de los dominicanos que permanecían en territorio venezolano.

A su llegada a la Base Aérea de San Isidro, los ciudadanos fueron recibidos por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, quien les dio la bienvenida en representación del Gobierno y reiteró el compromiso de las autoridades de velar por la seguridad y el bienestar de los dominicanos, sin importar el lugar donde se encuentren.

El vuelo de retorno fue aprovechado tras el traslado hacia Venezuela de un nuevo contingente de rescatistas especializados y equipos de apoyo, destinados a fortalecer las operaciones de búsqueda y rescate que desarrolla la misión dominicana en coordinación con las autoridades venezolanas.

Las autoridades destacaron que esta operación demuestra la capacidad de respuesta del Estado dominicano ante emergencias internacionales, mediante una efectiva coordinación interinstitucional y el uso de los recursos de las Fuerzas Armadas para proteger a los ciudadanos y brindar apoyo solidario a países afectados por desastres naturales.

El Gobierno informó que la Operación Quisqueya Solidaria 2026 continúa en desarrollo con el despliegue de capacidades aéreas, marítimas y terrestres, además del envío de ayuda humanitaria y personal especializado, reafirmando el compromiso de la República Dominicana con la asistencia a sus ciudadanos y la cooperación internacional en situaciones de emergencia.