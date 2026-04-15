Gobierno relanza proceso de regulación del sector de juegos de azar en el país

Bartolo García

El Poder Ejecutivo dispuso la reactivación del Plan Nacional de Regularización de bancas de lotería, puntos de venta, agencias y demás operadores de juegos de azar, mediante la emisión del Decreto 197-26, con el objetivo de completar el proceso de depuración y formalización del sector.

La medida responde al alto volumen de solicitudes pendientes luego de que vencieran los plazos otorgados en 2022 para que estos negocios se adecuaran a las normativas legales y tributarias vigentes, lo que evidenció la necesidad de retomar el proceso.

Como parte de esta reactivación, el decreto fortalece el rol de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que será responsable de verificar el cumplimiento fiscal de los operadores, así como de integrarlos provisionalmente al régimen tributario.

Asimismo, la disposición reorganiza el Consejo Consultivo encargado de dar seguimiento al plan, integrando a representantes de instituciones clave como el Ministerio de Hacienda y Economía, el INDOTEL y la OGTIC, entre otros actores del sector público y privado.

El nuevo esquema también contempla la participación de representantes de asociaciones del sector, incluyendo operadores de bancas, concesionarios, casinos y apuestas deportivas, con el propósito de garantizar una supervisión más integral.

El decreto instruye además al Ministerio de Hacienda y Economía a desarrollar y ajustar los instrumentos normativos necesarios para asegurar la continuidad efectiva del proceso de regularización en todo el país.

De manera provisional, el administrador de la Lotería Nacional asumirá la coordinación operativa, administrativa y de seguimiento del plan, lo que permitirá agilizar las acciones en esta etapa.

La disposición, firmada el 26 de marzo de 2026, deroga el Decreto 295-22 y establece un nuevo marco institucional que busca ordenar, transparentar y fortalecer la supervisión del sector de juegos de azar en la República Dominicana.