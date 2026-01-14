Gobierno refuerza presencia social en La Altagracia con seguimiento directo al programa “Gobierno Contigo”

Autoridades de Propeep y Desarrollo Barrial coordinan segunda fase de intervenciones en comunidades de Higüey

Bartolo García

Las acciones del programa “Gobierno Contigo” continúan avanzando en la provincia La Altagracia, donde autoridades gubernamentales realizaron una jornada de supervisión y coordinación para dar seguimiento a las obras y programas sociales en ejecución.

El director general de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco, y el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Rolfi Rojas, encabezaron la visita de trabajo en el municipio de Higüey.

La jornada tuvo como objetivo evaluar el avance de la segunda fase de intervenciones que desarrollan distintas instituciones del Estado en comunidades vulnerables de la provincia La Altagracia.

Estas acciones forman parte de los lineamientos trazados por el presidente Luis Abinader, dentro del programa “Gobierno Contigo”, implementado para acercar los servicios del Estado a la población y atender de forma directa las principales necesidades sociales.

Durante el recorrido, las autoridades sostuvieron una reunión de coordinación interinstitucional, donde evaluaron los proyectos ejecutados y los pendientes, priorizando soluciones en áreas como asistencia social, infraestructura comunitaria y servicios básicos.

En el encuentro se revisó la matriz de necesidades levantada junto a organizaciones comunitarias y juntas de vecinos, con el propósito de garantizar que cada intervención responda de manera efectiva a las demandas reales de la población.

La reunión contó con la participación de la gobernadora civil de La Altagracia, Daysi D’Oleo, así como representantes de la sociedad civil y funcionarios regionales de distintas instituciones.

Robert Polanco destacó que estas visitas de supervisión permiten asegurar que los compromisos asumidos por el Gobierno se ejecuten con transparencia y eficiencia en favor de las comunidades más necesitadas.

“Nuestra misión es garantizar que las intervenciones lleguen de manera efectiva a quienes más lo necesitan, tal como lo ha instruido el presidente de la República”, expresó el titular de Propeep durante el encuentro.

Polanco agregó que estas acciones buscan consolidar a Higüey y a toda la provincia como territorios plenamente integrados a los programas sociales del Gobierno, promoviendo desarrollo, cohesión social y participación comunitaria.

Por su parte, Rolfi Rojas resaltó la importancia del trabajo articulado entre las instituciones del Estado para lograr resultados sostenibles que impacten positivamente la calidad de vida de la población.

La gobernadora Daysi D’Oleo valoró el respaldo permanente del Gobierno central y aseguró que los resultados de las intervenciones ya comienzan a ser visibles en distintos sectores.

“Las comunidades pueden constatar que los trabajos han iniciado y que sus reclamaciones están siendo atendidas. Estamos dando seguimiento continuo hasta que cada obra quede totalmente concluida”, manifestó.

Entre las obras ya ejecutadas figuran el asfaltado de seis calles en el sector Los Morales y el remozamiento de 15 canchas deportivas en centros educativos y comunidades como Villa Palmera, San José y Yuma.

Asimismo, se realizó la jornada social “Primero Tú”, mediante la cual se ofrecieron 4,990 servicios, beneficiando de manera directa a 1,485 ciudadanos, como parte del compromiso gubernamental de llevar soluciones concretas a las comunidades.