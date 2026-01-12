Gobierno refuerza lucha contra el contrabando con destrucción masiva de productos ilegales en República Dominicana

Bartolo García

El Gobierno de la República Dominicana ejecutó una nueva y contundente acción contra el contrabando y el comercio ilícito con la destrucción de más de 24 millones de productos ilegales incautados en operativos realizados en distintas zonas del país.

La jornada fue encabezada por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, junto al ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, y el magistrado Jonathan Baro Gutiérrez, encargado de la Unidad de Propiedad Intelectual de la Procuraduría General de la República.

Durante el acto fueron incineradas exactamente 24,633,579 unidades de mercancías ilícitas, decomisadas mediante operativos coordinados por la Mesa de Ilícitos, organismo interinstitucional que articula la estrategia nacional contra el comercio ilegal y el contrabando.

Entre los productos destruidos se encontraban 16,983,993 unidades de medicamentos falsificados o introducidos ilegalmente al país, 17,143 estimulantes sexuales, 38,983 botellas de alcohol adulterado, 1,578 litros de clerén y 7,591,882 unidades de tabacos ilegales.

El ministro Sanz Lovatón explicó que esta acción envía un mensaje claro y firme a las redes dedicadas al comercio ilícito, al tiempo que protege la salud de los consumidores y garantiza condiciones de competencia justa para los empresarios formales.

“Cada unidad que destruimos es un espacio que se le devuelve al comercio honesto, al empresario que cumple con la ley, paga impuestos y genera empleos dignos para los dominicanos”, expresó el titular del MICM durante su intervención.

De su lado, el ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, reiteró el compromiso de las Fuerzas Armadas con la lucha contra el tráfico de mercancías ilegales, destacando el fortalecimiento de los controles fronterizos y la coordinación entre los cuerpos de seguridad del Estado.

El alto mando militar resaltó el papel que desempeñan instituciones como el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, el CESFRONT y el CECCOM, en la vigilancia permanente del territorio nacional y en la ejecución de operativos conjuntos contra el contrabando.

En representación de la Procuraduría General de la República, el magistrado Jonathan Baro Gutiérrez subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral de persecución del comercio ilegal y de protección a la propiedad intelectual.

“El mensaje es claro: no vamos a permitir ilícitos que pongan en riesgo la salud de la población ni que lesionen la economía formal del país”, advirtió el magistrado, al destacar la continuidad de estos procesos cada dos meses.

La actividad contó además con la presencia de altos mandos militares, autoridades civiles, representantes de instituciones reguladoras y miembros del sector privado vinculados a la defensa de la legalidad comercial.

También participaron representantes de la Asociación Dominicana de la Industria del Cigarrillo, así como funcionarios del Instituto Dominicano para la Calidad, reafirmando el enfoque multisectorial de la Mesa de Ilícitos.

Esta incineración marca la primera acción de este tipo encabezada por Eduardo Sanz Lovatón desde su designación como ministro, lo que simboliza el inicio de una etapa de mayor firmeza y continuidad en la lucha contra el contrabando.

Con esta destrucción, el país supera los 177 millones de productos ilícitos eliminados desde la creación de la Mesa contra el Comercio Ilícito, lo que representa un valor aproximado de RD$8,500 millones en mercancías sacadas del mercado ilegal.

La jornada se realizó en la planta P&D Recycling, ubicada en el municipio de Haina, provincia San Cristóbal, y reafirma el compromiso del Estado dominicano de proteger la salud pública, la legalidad comercial y la estabilidad económica nacional.