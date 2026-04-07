Gobierno refuerza estrategias de seguridad en reunión encabezada por Abinader

Bartolo García

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El presidente Luis Abinader encabezó una reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de fortalecer las estrategias implementadas para garantizar mayor protección y tranquilidad en todo el país.

El encuentro se desarrolló en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional, donde se evaluaron las acciones ejecutadas hasta la fecha, así como los resultados alcanzados en materia de seguridad.

Durante la sesión, las autoridades analizaron nuevas disposiciones orientadas a continuar elevando los niveles de seguridad, en beneficio de la población dominicana.

Acompañaron al mandatario el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

También participaron el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz, junto a altos mandos militares y representantes de organismos de seguridad del Estado.

En la reunión estuvieron presentes autoridades como el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), José Manuel Cabrera Ulloa, así como la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

Asimismo, participaron representantes del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 911, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y la Policía de Turismo, entre otras entidades vinculadas al orden público.

El encuentro también contó con la presencia de fiscales titulares de distintas provincias, quienes forman parte clave en la articulación de las acciones del Ministerio Público en materia de seguridad.

Estas reuniones de seguimiento forman parte de una estrategia integral del Gobierno para monitorear de manera constante la situación de seguridad en el país y ajustar las medidas según las necesidades identificadas.

Con esta iniciativa, las autoridades reiteran su compromiso de continuar fortaleciendo la seguridad ciudadana mediante acciones coordinadas entre las distintas instituciones del Estado.