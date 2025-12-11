Gobierno reconoce labor de la prensa santiaguera en fortalecimiento democrático

Bartolo García

Santiago.– El director de Prensa del Presidente, Carlos Alberto Caminero, encabezó un encuentro con periodistas y comunicadores de la provincia de Santiago, donde resaltó la importancia del rol que desempeñan en la consolidación de la democracia y en la construcción de una ciudadanía mejor informada.

La actividad, realizada en el Salón Juan Pablo Duarte de la Gobernación Provincial, reunió a decenas de profesionales de la comunicación en un ambiente festivo propio de la época navideña, propiciando un espacio de diálogo cercano entre el Gobierno y los medios.

Durante el almuerzo, Caminero expresó que la labor del comunicador trasciende la simple difusión de información, convirtiéndose en un ejercicio de orientación social, responsabilidad cívica y compromiso con el bienestar colectivo.

“Ustedes no solo informan, también orientan y brindan un servicio invaluable al país. Que este encuentro sea un apretón de manos simbólico entre colegas y amigos, para seguir apostando a un país próspero, a unas Navidades en paz y a una democracia fortalecida”, manifestó el director de Prensa del Presidente.

Sus palabras marcaron el tono de la jornada, que se centró en reconocer el apoyo de la prensa a las iniciativas gubernamentales y resaltar el papel esencial que juegan en la transparencia y la construcción de confianza pública.

El subdirector de Prensa del Presidente, Lucildo Gómez, también se dirigió a los presentes, agradeciendo el acompañamiento de los medios y destacando la importancia de la comunicación como puente entre las acciones del Gobierno y la ciudadanía.

Gómez recordó que el Gobierno ya ha comenzado la entrega de la “Brisita Navideña” para llevar alegría y aliento a miles de familias del país, iniciativa que ha contado con la amplia difusión de los medios locales.

La gobernadora provincial de Santiago, Rosa Santos, exhortó a los comunicadores a ejercer su oficio con ética y sensibilidad, recordándoles el impacto que una palabra puede tener en la vida de una persona y en la salud moral de la sociedad.

“En manos de ustedes está la capacidad de construir o destruir. La comunicación requiere responsabilidad, criterio y valores. Cada mensaje puede elevar o lastimar profundamente”, enfatizó la gobernadora.

El encuentro contó con la presencia del alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, quien destacó la importancia de un periodismo comprometido con la verdad y el desarrollo de la ciudad.

También asistieron el director regional del Servicio Nacional de Salud, doctor Bernardo Hilario; el encargado de infraestructura escolar en la provincia, Alexis Sosa; y el exdirector de CORAASAN, Andrés Burgos, quienes compartieron con los comunicadores en un ambiente de cercanía y camaradería.

Asimismo, directivos de gremios como el CDP, el SNTP, la Asociación de Locutores y otras entidades representativas del sector se integraron a esta jornada de confraternidad.

El evento estuvo amenizado por el conjunto típico del Ejército de la República Dominicana, perteneciente a la Segunda Brigada, que aportó el toque musical y navideño para cerrar el encuentro con un ambiente alegre y de celebración.

La reunión reafirmó el compromiso del Gobierno de continuar fortaleciendo los vínculos con la prensa, reconociendo su papel indispensable en la defensa de la democracia y en la construcción de una sociedad más informada y participativa.