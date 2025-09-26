Gobierno prolonga subsidio a combustibles básicos para amortiguar impacto económico

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– El Gobierno de la República Dominicana anunció que continuará subsidiando varios combustibles esenciales con el objetivo de contener alzas y mitigar el impacto económico en los hogares y sectores productivos.

El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, detalló que la medida supone una asignación de RD$143.8 millones durante la semana del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2025.

El subsidio se aplicará al gas licuado de petróleo (GLP) con RD$10.89 por galón; al gasoil Regular con RD$14.26; al gasoil Óptimo con RD$11.06, y a la gasolina Regular con RD$0.33 por galón.

La decisión responde a la estrategia gubernamental de proteger a los consumidores frente a las variaciones del mercado internacional de los hidrocarburos, manteniendo la estabilidad de los precios internos.

En cuanto a los precios oficiales, la gasolina Premium se venderá a RD$290.10 por galón, manteniéndose sin variación respecto a la semana anterior.

La gasolina Regular se despachará a RD$272.50 por galón, mientras que el gasoil Regular se comercializará a RD$224.80, ambos con precios congelados gracias al subsidio.

El gasoil Óptimo, por su parte, se mantendrá en RD$242.10 por galón, mientras que el GLP seguirá en RD$137.20 por galón, también sin cambios.

Algunos combustibles experimentaron rebajas. El avtur, utilizado en la aviación, bajará RD$2.09 y se colocará en RD$196.00 por galón. El kerosene disminuye RD$2.30, quedando en RD$227.20.

De igual manera, el fueloil #6 se venderá a RD$156.49 tras una reducción de RD$0.39 por galón, y el fueloil 1%S bajará RD$3.53, quedando en RD$167.96 por galón.

En tanto, el gas natural continuará a RD$43.97 por metro cúbico, manteniendo su precio invariable.

El MICM precisó que la tasa de cambio promedio semanal utilizada para el cálculo de los precios fue de RD$62.13 por dólar, según las publicaciones del Banco Central de la República Dominicana.

Pérez Fermín reiteró que el Gobierno mantiene el compromiso de equilibrar el impacto de las alzas internacionales con medidas focalizadas que eviten trasladar todo el peso al consumidor final.

Finalmente, destacó que estas acciones forman parte de la política energética nacional que busca estabilidad, previsibilidad y protección social frente a un mercado global caracterizado por su alta volatilidad.

#CombustiblesRD #SubsidioGobierno #MICM #EconomíaRD