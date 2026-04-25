Gobierno presenta primer borrador para modernizar la Ley 136-03 de protección infantil

Bartolo García

Santo Domingo, R. D.– El Ministerio de la Presidencia (MINPRE), el Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) y el CONANI presentaron este jueves el primer borrador del anteproyecto de reforma de la Ley 136-03, con el propósito de adaptar esta normativa a la realidad actual y fortalecer la protección integral de niños, niñas y adolescentes.

La propuesta tiene como objetivo principal modernizar el código bajo el principio del interés superior del niño, incorporando respuestas a nuevos entornos sociales y digitales, además de consolidar un sistema más coordinado con mayor claridad en los roles institucionales y una mejor gobernanza interinstitucional.

Entre los puntos más importantes del anteproyecto se encuentran el fortalecimiento del enfoque socioeducativo y restaurativo en la justicia penal adolescente, la agilización y especialización de los procedimientos, así como la actualización del rol rector de CONANI conforme a los estándares modernos de gestión pública.

La presidenta de GANA, Raquel Arbaje, afirmó que la niñez no puede seguir esperando y aseguró que existe la voluntad política necesaria para avanzar hacia una legislación más actualizada y efectiva que garantice una mejor protección de los derechos de la infancia en el país.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, reiteró el compromiso del Gobierno con una legislación moderna que responda a los desafíos actuales y fortalezca el sistema de protección de menores en la República Dominicana.

La presidenta ejecutiva de CONANI, Ligia Jeannette Pérez Peña, destacó que durante el proceso de elaboración se tomó en cuenta la voz de los propios niños y adolescentes, además de agradecer la participación de las instituciones que han contribuido a la construcción de esta propuesta.

El borrador fue presentado por el equipo consultor integrado por Dilia Jorge Mera, Félix Tena, Joan García y Eduardo Ramos, mientras que la directora ejecutiva de CONANI, Alexandra Santelises, informó que el documento continuará enriquciéndose mediante diálogos y consultas antes de ser presentado oficialmente al Poder Ejecutivo en el mes de mayo.