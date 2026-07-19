Gobierno prepara entrega de nuevo liceo en Elías Piña tras más de una década de espera

Bartolo García

Pedro Santana, Elías Piña.– La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) informó que se encuentra en la fase final la construcción del Liceo Víctor Esteban Lorenzo Galicia, en la comunidad de Guayajayuco, una obra que permaneció paralizada por más de 12 años y que será entregada antes del inicio del próximo año escolar.

El nuevo plantel contará con cinco aulas y beneficiará a más de 150 estudiantes, además de impactar de forma positiva a unas 250 familias de la comunidad, integrada por más de 2,000 habitantes, quienes durante años reclamaron la culminación de la infraestructura educativa.

La obra dispone de laboratorio, comedor, cancha deportiva, salón multiusos, plaza cívica y otros espacios destinados a fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Durante un recorrido de supervisión, el director de la DIE, Roberto Herrera, garantizó que el centro será entregado en agosto para recibir a los estudiantes en el período escolar 2026-2027.

Herrera explicó que la terminación del liceo responde al compromiso del Gobierno con la continuidad de las obras públicas, destacando que el proyecto forma parte del plan “Aulas 24/7-365”. Asimismo, señaló que la administración del presidente Luis Abinader ha priorizado las comunidades fronterizas para garantizar mejores condiciones educativas.

Por su parte, el contratista responsable del proyecto, Leonel Lara, indicó que los trabajos se encuentran en la etapa de terminación y que esperan concluirlos el 30 de julio, tras superar los múltiples inconvenientes que mantuvieron la obra paralizada durante varios años.

La directora del centro educativo, Isabelita Galván, expresó su confianza en que el liceo abrirá sus puertas el próximo mes de agosto, resaltando que la nueva infraestructura representará un importante avance para la educación de la comunidad. Además, Infraestructura Escolar informó que también instalará aulas modulares en otros seis centros educativos de Guayajayuco y comunidades cercanas, como parte de las acciones para fortalecer la educación en la provincia Elías Piña.