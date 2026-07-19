Alcalde Ulises Rodríguez viajará a Curitiba para fortalecer estrategias de desarrollo urbano en Santiago

Bartolo García

Curitiba, Brasil.– El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, desarrollará una agenda de trabajo del 20 al 22 de julio en Curitiba, Brasil, con el objetivo de conocer experiencias exitosas en planificación urbana, movilidad sostenible e innovación en la gestión municipal, que puedan contribuir al desarrollo de la Ciudad Corazón.

Durante su visita, el ejecutivo municipal sostendrá encuentros con el alcalde de Curitiba, Eduardo Pimentel, además de reuniones con autoridades y equipos técnicos para intercambiar buenas prácticas en materia de transporte urbano, ordenamiento territorial, recuperación de espacios públicos, sostenibilidad ambiental y desarrollo económico.

La agenda incluye visitas a la Granja Urbana y Huerto Comunitario, al Instituto de Investigación y Planificación Urbana de Curitiba (IPPUC), a la empresa URBS, responsable del sistema integrado de transporte, a la Secretaría Municipal de Medio Ambiente, al Parque Lineal del Río Barigui y a la Agencia Curitiba de Desarrollo e Innovación.

La Alcaldía de Santiago destacó que el acelerado crecimiento que experimenta la ciudad hace necesario fortalecer la planificación de largo plazo para consolidar una urbe más organizada, eficiente y preparada para responder a los desafíos del futuro. En ese sentido, señaló que las ciudades que hoy son referentes internacionales lograron su desarrollo gracias a una planificación anticipada.

Asimismo, indicó que esta misión internacional permitirá fortalecer la cooperación entre ambas ciudades y conocer modelos exitosos que puedan adaptarse a la realidad de Santiago, impulsando una ciudad más ordenada, conectada, sostenible y con mayor calidad de vida, tomando como referencia la experiencia de Curitiba, considerada uno de los principales ejemplos de desarrollo urbano e innovación pública en América Latina.