Antonelli conquista Bélgica y amplía su ventaja en el Mundial tras el abandono de Russell

Bartolo García

Spa-Francorchamps, Bélgica.– Kimi Antonelli firmó una actuación impecable para conquistar el Gran Premio de Bélgica, décima prueba del Campeonato Mundial de Fórmula 1, consolidando el dominio que mostró durante todo el fin de semana y ampliando su ventaja en la clasificación de pilotos gracias al abandono de George Russell.

El piloto italiano de Mercedes cruzó la meta en la primera posición tras superar al monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, quien intentó mantenerse en la pelea por la victoria, pero no logró recuperar el liderato y terminó a dos segundos del ganador.

El tercer lugar fue para el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, quien protagonizó una intensa batalla con los pilotos de Ferrari y McLaren antes de asegurar un lugar en el podio. Detrás de él finalizaron Lewis Hamilton y Oscar Piastri, cuarto y quinto, respectivamente.

Uno de los momentos decisivos de la carrera fue el abandono de George Russell en la primera vuelta, resultado que permitió a Antonelli sumar la totalidad de los puntos disponibles y fortalecer su liderato en el campeonato de pilotos.

Otra de las actuaciones destacadas fue la de Isack Hadjar, quien, pese a partir desde la 21.ª posición, apostó por una estrategia poco convencional durante el período del Safety Car, utilizando principalmente neumáticos duros para remontar hasta un meritorio sexto lugar. Lando Norris finalizó séptimo tras perder tiempo por una lenta parada en los boxes.

Las últimas posiciones del Top 10 quedaron en manos de Gabriel Bortoleto, Arvid Lindblad y Franco Colapinto, quienes protagonizaron una cerrada lucha con los pilotos de Racing Bulls, Audi y Alpine durante buena parte de la competencia.

La jornada fue complicada para los españoles, ya que Carlos Sainz solo pudo terminar en la 16.ª posición, mientras que Fernando Alonso cerró la clasificación en el 19.º lugar, siendo el único piloto que fue doblado en dos ocasiones. La próxima cita del calendario será el Gran Premio de Hungría, programado para el 26 de julio, donde Antonelli buscará ampliar aún más su ventaja en la lucha por el título mundial.