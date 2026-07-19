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Constructora MacDougall lanza Green Garden Residences IV, su nuevo proyecto inmobiliario en Punta Cana

El desarrollo contará con 148 unidades residenciales y una amplia oferta de amenidades, consolidándose como una atractiva opción para vivir o invertir en Vistacana
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Neredo Mac Dougall y Elba Luciano e1784476786175
Neredo MacDougall y Elba Luciano

Bartolo García

Punta Cana, La Altagracia.– La Constructora MacDougall presentó oficialmente Green Garden Residences IV, su más reciente proyecto inmobiliario ubicado en el complejo turístico Vistacana, una propuesta que combina diseño, confort y modernas amenidades para ofrecer una experiencia de vida orientada al bienestar y la inversión.

Albyk Pimentel Gabriel Linares y Juan De Dios Cruz
Albyk Pimentel, Gabriel Linares y Juan De Dios Cruz
Green Garden IV Vista Cana Punta Cana
Vista nuevo Proyecto Green Garden IV, Vista Cana, Punta Cana

La actividad reunió a representantes de las principales inmobiliarias y personalidades del sector, quienes conocieron los detalles de este desarrollo de 148 unidades residenciales, concebido para responder a las necesidades del mercado inmobiliario de Punta Cana, uno de los destinos de mayor crecimiento en la República Dominicana.

Jesus Guevara y Lismar Cruz
Jesús Guevara y Lismar Cruz
Eva Laguia y Katherine Cabrera
Eva Laguia y Katherine Cabrera

El proyecto ofrece apartamentos de una y dos habitaciones, además de villas dúplex de tres habitaciones y villas individuales de cuatro habitaciones, con espacios diseñados para brindar funcionalidad, comodidad y una alta calidad de vida tanto a residentes como a inversionistas.

Rafael Pujols y Mariela Roa conversando animadamente
Rafael Pujols y Mariela Roa, conversando animadamente

Entre las amenidades se incluyen un lobby, salón de entretenimiento y eventos, gimnasio climatizado de última generación, área de juegos infantiles y un espacio exclusivo para mascotas, complementando una propuesta residencial enfocada en el estilo de vida contemporáneo y el disfrute familiar.

Juan Altuna y Rhadames Sanchez
Juan Altuna y Rhadames Sánchez
Roxanna Santos y Wester Hernandez
Roxanna Santos y Wester Hernández

Durante la presentación, el director ejecutivo de Constructora MacDougall, ingeniero Neredo Mac Dougall, reafirmó el compromiso de la empresa con el desarrollo de proyectos que impulsen el crecimiento sostenible del país y generen confianza entre quienes deciden invertir o establecerse en la República Dominicana.

Dafiny Pelaez y Joan Jimenez
Dafiny Peláez y Joan Jiménez

El ejecutivo destacó que la visión de la empresa es desarrollar espacios que promuevan el bienestar de las comunidades, mediante proyectos que integren calidad constructiva, innovación y una ubicación estratégica acorde con las tendencias actuales del mercado inmobiliario.

Karelin MacDougall y Carlos MacDougall
Karelin MacDougall y Carlos MacDougall

Con una trayectoria de más de una década, Constructora MacDougall, S.R.L. se ha consolidado como una de las empresas dominicanas de referencia en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, destacándose por su compromiso con la excelencia constructiva, la funcionalidad de sus diseños y la entrega oportuna de sus obras.

Cristhy Sarraff y Franklyn Nunez
Cristhy Sarraff y Franklyn Núñez
Melissa Baez y Juan Miguel Sosa
Melissa Báez y Juan Miguel Sosa

Además de su presencia en el sector inmobiliario, la empresa cuenta con experiencia en la ejecución de obras de infraestructura, movimiento de tierra y excavaciones en roca con maquinaria especializada, fortaleciendo su posición como una compañía comprometida con el desarrollo de la infraestructura nacional y con la creación de proyectos que aportan valor a sus clientes y a las comunidades donde opera.

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