Gobierno pone en marcha “Navidad en las Aulas 24/7”, un operativo nacional para remozar más de 250 escuelas durante las vacaciones

El plan, con una inversión de RD$300 millones, renovará más de mil aulas mientras estudiantes y docentes están fuera de las aulas

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– El Gobierno dominicano, a través de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) del Ministerio de Educación, lanzó oficialmente el programa nacional “Mantenimiento Correctivo 24/7: Navidad en las Aulas”, una iniciativa sin precedentes que intervendrá más de 250 centros educativos en todo el país durante el receso escolar navideño.

Con una inversión estimada de RD$300 millones, el plan permitirá ejecutar trabajos intensivos de remozamiento y reparación mientras estudiantes, docentes y personal administrativo se encuentran de vacaciones, garantizando que a su retorno encuentren espacios dignos, funcionales y en óptimas condiciones para el aprendizaje.

El director de Infraestructura Escolar, ingeniero Roberto Herrera, explicó que se trata de una intervención estratégica que refuerza el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de la educación y la mejora constante de los planteles escolares.

Herrera destacó que durante todo el asueto navideño decenas de brigadas trabajarán 24/7, realizando jornadas continuas que incluyen pintura, reparación de sistemas eléctricos, trabajos de plomería, impermeabilización con lona asfáltica y mejoras en áreas exteriores e interiores de los planteles.

“Nuestra meta es impactar más de 250 escuelas con intervenciones profundas y efectivas. Queremos que, cuando el año escolar se reanude en enero de 2026, cada estudiante regrese a un ambiente seguro, estético y adecuado para su formación”, afirmó.

El funcionario recordó que estas acciones responden a la visión del presidente Luis Abinader y a la coordinación del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, quienes han reiterado que la educación es un pilar estratégico para el desarrollo nacional.

Como parte del Plan Mantenimiento 24/7, la DIE ha intervenido más de 800 planteles en los últimos ocho meses, incluyendo remozamientos, rehabilitaciones y reconstrucciones. Paralelamente, avanzan las obras de construcción que buscan alcanzar la meta de 2,000 nuevas aulas para finales de 2025.

Herrera informó que para asegurar la eficiencia del programa, Infraestructura Escolar reforzó su capacidad operativa con un despliegue de equipos zonales, regionales y provinciales, además de la integración de 50 nuevas unidades vehiculares, que facilitarán el traslado de personal, equipos y materiales a los distintos centros educativos del país.

Este fortalecimiento logístico permitirá responder con mayor agilidad a las necesidades de más de 2 millones de estudiantes y más de 100 mil docentes del sistema educativo público.

El acto de lanzamiento se desarrolló en el Centro Educativo San Vicente de Paúl, en Los Mina, Santo Domingo Este, donde el alcalde Dio Astacio ofreció las palabras de bienvenida y valoró la iniciativa como “una acción transformadora que impactará directamente la calidad educativa y el entorno escolar”.

La gobernadora provincial Lucrecia Santana Leyba también resaltó el alcance del programa y su importancia para garantizar condiciones dignas en los centros educativos de la provincia.

Asimismo, participaron el presidente de la Federación APMAE, Jaime Tolentino; el padre Gregorio Alegría, director del centro educativo anfitrión; además de autoridades regionales, distritales, comunitarias y estudiantiles.

Con “Navidad en las Aulas 24/7”, el Gobierno reafirma su apuesta por una infraestructura educativa moderna, digna y segura, colocando el bienestar estudiantil al centro de sus prioridades.