Gobierno pone en funcionamiento Liceo Experimental UASD en Elías Piña tras más de una década de espera

El centro educativo tendrá capacidad para 840 estudiantes y ofrecerá formación básica, media y universitaria en la zona fronteriza

Bartolo García

El presidente Luis Abinader inauguró este domingo el Liceo Experimental UASD Elías Piña, ubicado en el municipio Comendador, una obra que permaneció paralizada durante 12 años y que hoy se convierte en una pieza clave para el fortalecimiento del sistema educativo en la región fronteriza.

Con la apertura de este plantel, el Gobierno reafirma su compromiso de garantizar una educación accesible y de calidad para comunidades históricamente desatendidas, promoviendo mayores oportunidades de desarrollo social y económico en la provincia de Elías Piña.

El nuevo liceo tiene capacidad para albergar hasta 840 estudiantes, quienes podrán formarse en los niveles básico, medio y universitario, facilitando una trayectoria educativa continua sin necesidad de trasladarse a otras provincias.

La puesta en funcionamiento de este centro permitirá incrementar el número de jóvenes que acceden a estudios superiores, contribuyendo a la formación de profesionales que se integren al mercado laboral formal y al fortalecimiento del aparato productivo nacional.

Además de la formación académica, el liceo promoverá el desarrollo del pensamiento crítico, la disciplina estudiantil y la vocación de servicio, valores fundamentales para la construcción de ciudadanía y el progreso comunitario.

Durante el acto inaugural, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Editrudis Beltrán, destacó que con esta entrega la actual gestión gubernamental eleva de uno a 17 el número de liceos experimentales en el país.

Beltrán explicó que este modelo educativo permite a los estudiantes iniciar tempranamente asignaturas universitarias, acortando el tiempo de preparación académica y facilitando la continuidad hacia carreras profesionales.

El rector valoró la obra como una muestra clara de la visión del presidente Abinader de impulsar el desarrollo integral de la zona fronteriza, promoviendo equidad y oportunidades a través de una educación pública de calidad.

En ese mismo sentido, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, subrayó que el progreso debe llegar a todos los territorios sin distinción, y reiteró que la educación es la herramienta más poderosa para transformar realidades y sostener el desarrollo de una nación.

De Camps resaltó el trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación y la UASD, lo que ha permitido avanzar en políticas educativas inclusivas que impactan positivamente a comunidades vulnerables.

Por su parte, el director del recinto UASD San Juan de la Maguana, Carlos Sánchez De Óleo, recordó que estos liceos experimentales están concebidos para convertirse en centros STEM, enfocados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Esta orientación busca preparar a los estudiantes para los desafíos del mundo moderno, fortaleciendo competencias clave para la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico del país.

El Liceo Experimental UASD Elías Piña cuenta con 24 aulas, un aula inteligente, comedor escolar, biblioteca, laboratorios de ciencias e informática, cancha deportiva y amplias áreas verdes que favorecen un ambiente de aprendizaje integral.

La obra fue construida por la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, bajo la dirección de Roberto Herrera, con una inversión ascendente a RD$179,775,165, consolidándose como una apuesta estratégica por la educación y el desarrollo sostenible de la frontera.