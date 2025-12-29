Gobierno pondrá en marcha amplio plan de reconstrucción vial tras efectos de la tormenta Melissa

Bartolo García

Santo Domingo.– El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció que dará inicio a más de 30 obras de infraestructura vial y de protección en distintas provincias del país, como respuesta a los daños ocasionados por el paso de la tormenta tropical Melissa.

La institución informó que los proyectos fueron adjudicados tras concluir los procesos de licitación identificados con las referencias MOPC-MAE-PEEN-2025-0004 y MOPC-MAE-PEEN-2025-0005, cumpliendo con los procedimientos establecidos por la normativa vigente.

Las obras están distribuidas en 15 provincias del territorio nacional y estarán orientadas a la rehabilitación, construcción y reconstrucción de infraestructuras viales que resultaron afectadas por las lluvias y crecidas provocadas por el fenómeno atmosférico.

De acuerdo con el MOPC, los trabajos iniciarán en enero de 2026, priorizando aquellas intervenciones que permitan restablecer de forma rápida y segura la circulación vehicular en zonas de alta importancia económica y social.

Entre las provincias impactadas figuran Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Juan, Azua, Peravia, Barahona, La Romana, Independencia, La Vega, Monseñor Nouel, Pedernales y el Distrito Nacional.

El ministerio explicó que la selección de estas demarcaciones responde a evaluaciones técnicas que identificaron puntos críticos, donde la infraestructura vial sufrió daños significativos o presenta riesgos ante futuros eventos climáticos.

Dentro de las principales intervenciones adjudicadas se incluyen la construcción y reconstrucción de puentes de hormigón postensado, diseñados para ofrecer mayor resistencia estructural y durabilidad frente a condiciones extremas.

Asimismo, se ejecutarán correcciones de puntos críticos en carreteras troncales y caminos vecinales, con el objetivo de mejorar la conectividad entre comunidades rurales y urbanas afectadas por interrupciones en el tránsito.

El plan contempla también la construcción de alcantarillas tipo cajón y otras obras de drenaje pluvial, fundamentales para el manejo adecuado de aguas y la prevención de inundaciones y socavaciones.

De igual manera, se realizará la rehabilitación de tramos carreteros que resultaron dañados por deslizamientos de tierra y erosión, garantizando una circulación más segura para conductores y peatones.

El MOPC destacó que estas adjudicaciones constituyen una respuesta técnica y responsable del Gobierno, con un enfoque de resiliencia y prevención, orientado a reducir la vulnerabilidad de la infraestructura ante fenómenos naturales.

Finalmente, la institución aseguró que mantendrá informada a la ciudadanía sobre el avance de los trabajos y reiteró su compromiso de fortalecer la infraestructura vial como eje clave del desarrollo económico, la seguridad y la integración territorial del país.