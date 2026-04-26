ADITOP reconoce al alcalde Alexander Rodríguez por impulsar transformación histórica en La Otra Banda

Bartolo García

La Otra Banda, La Altagracia.– La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y Turísticos de La Otra Banda Punta Cana (ADITOP) reconoció al alcalde Alexander Rodríguez, conocido como “El Hijo del Pueblo”, por sus importantes aportes al desarrollo integral del Distrito Municipal La Otra Banda, durante un acto de rendición de cuentas marcado por la transparencia y la cercanía con la comunidad.

Durante su discurso, Rodríguez expresó que su gestión nace de su historia personal y del profundo compromiso con su gente. “Hoy no vengo aquí solo como su alcalde, vengo como ese niño que creció en estas calles y como el hombre que se levanta cada mañana con un solo propósito: honrar la confianza que ustedes depositaron en mí”, afirmó.

El ejecutivo municipal señaló que su sobrenombre “El Hijo del Pueblo” representa una gran responsabilidad y aseguró que jamás le fallará a su comunidad. Destacó que desde abril de 2025 su administración ha impulsado una gestión histórica basada en la transparencia, eficiencia y resultados concretos.

En ese sentido, informó que el cabildo fue incorporado al SISMAP y al Portal de Compras y Contrataciones, garantizando procesos ajustados a la Ley 340-06, la Ley 47-25 y la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información, fortaleciendo así la confianza ciudadana y la correcta administración de los recursos públicos.

En materia de servicios, resaltó el fortalecimiento del sistema de recolección de desechos sólidos con seis camiones propios, dos trimotos y la tecnificación del proceso mediante camiones compactadores y nuevos tanques recolectores, además del saneamiento de cañadas y ampliación de la limpieza en todo el distrito.

Rodríguez también destacó importantes avances en infraestructura, como la construcción de más badenes que en los últimos 14 años, más de 6,000 metros de contenes y aceras, más de 9,000 metros de calles encalichadas y la construcción de un puente en el sector Sinaí, una obra esperada por más de 16 años.

Asimismo, subrayó el impacto social de su gestión con entrega de útiles escolares, apoyo en salud, jornadas especiales y capacitaciones técnicas que han beneficiado a más de 700 personas, además de la instalación de más de 2,000 luminarias dentro del programa Pueblo Iluminado, así como la recuperación de parques y espacios deportivos.

Finalmente, anunció proyectos estratégicos como el Boulevard Turístico La Otra Banda, que conectará el distrito con Punta Cana en apenas 15 minutos, y reafirmó que los logros alcanzados son fruto del esfuerzo colectivo. “Hemos logrado en meses lo que otros no hicieron en décadas. Estos logros no son de Alexander; son de cada hombre y mujer de La Otra Banda”, concluyó.