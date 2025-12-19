Gobierno mantiene precios de combustibles esenciales con subsidio de RD$93.9 millones

Santo Domingo, D. N.- El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que el Gobierno mantendrá sin variación los precios de los combustibles esenciales durante la semana del 20 al 26 de diciembre de 2025, mediante la asignación de un subsidio ascendente a RD$93.9 millones.

Para esa semana serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) con RD$9.15 por galón, y el gasoil Regular con RD$3.45.

Precios de los combustibles

Para la semana del 20 al 26 de diciembre de 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$290.10 por galón; mantiene su precio.

Gasolina Regular, RD$272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Regular, RD$224.80 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Óptimo, RD$242.10 por galón; mantiene su precio.

Avtur, RD$186.88 por galón; baja RD$10.36.

Kerosene, RD$217.70 por galón; baja RD$11.50.

Fueloil #6, RD$137.71 por galón; baja RD$5.24.

Fueloil 1%S, RD$155.07 por galón; baja RD$6.16.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$43.97 por m3 ; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$63.70, de las publicaciones diarias del Banco Central.