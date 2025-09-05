Gobierno mantiene precios de combustibles esenciales con subsidio de RD$304.2 millones

Santo Domingo, D. N.- El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que, para la semana del 6 al 12 de septiembre de 2025, los preios de los combustibles esenciales se mantendrán sin variación debido al subsidio destinado por el Gobierno, el cual asciende a RD$304.2 millones.

En ese sentido, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) en RD$11.17 por galón; el gasoil Regular en RD$15.84; el gasoil Óptimo en RD$12.98; la gasolina Regular en RD$14.70, y la gasolina Premium en RD$7.05.

Precios de los combustibles

Para la semana del 6 al 12 de septiembre de 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$290.10 por galón; mantiene su precio.

Gasolina Regular, RD$272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Regular, RD$224.80 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Óptimo, RD$242.10 por galón; mantiene su precio.

Avtur, RD$196.17 por galón; sube RD$2.11.

Kerosene, RD$227.70 por galón; sube RD$2.30.

Fueloil #6, RD$156.36 por galón; sube RD$1.46.

Fueloil 1%S, RD$172.68 por galón; sube RD$1.68.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$43.97 por m3 ; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$63.40, de las publicaciones diarias del Banco Central.