Gobierno lleva soluciones habitacionales y obras comunitarias a Wilmore con programa “El Gobierno Contigo”

El presidente Luis Abinader destacó que la iniciativa acerca los servicios del Estado y las ayudas sociales a las comunidades más vulnerables del país

Bartolo García

Santa Bárbara, Samaná.– El Gobierno dominicano fortaleció el bienestar de cientos de familias del sector Wilmore, en Samaná, mediante una amplia intervención social encabezada por el presidente Luis Abinader, como parte de la séptima edición del programa “El Gobierno Contigo”, coordinado por la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep).

Durante una jornada de inclusión social “Primero Tú”, el mandatario explicó que este programa busca acercar los servicios públicos y las ayudas sociales a las comunidades más necesitadas, con la participación de más de 30 instituciones gubernamentales. Asimismo, resaltó las inversiones que desarrolla el Gobierno en Samaná, entre ellas proyectos portuarios, mejoras viales y la intervención del hospital provincial. “Este gobierno está para servir a su pueblo, especialmente a los que más lo necesitan”, expresó.

El director de Propeep, Robert Polanco, informó que las acciones ejecutadas en la provincia fueron definidas luego de consultas con organizaciones comunitarias y líderes locales, con el propósito de responder a las principales necesidades de la población. Indicó que la iniciativa integra servicios de asistencia social, salud e inclusión para mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables.

Como parte de la intervención, Propeep construyó dos viviendas nuevas para familias que carecían de un hogar digno y realizó el remozamiento de 35 viviendas, mediante la reparación de techos, trabajos de pintura y mejoras estructurales que fortalecen las condiciones de habitabilidad.

La jornada también contó con la participación de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, que ejecutó la reparación de callejones y vías de acceso con agregado de concreto, además del acondicionamiento de la cancha de baloncesto del sector. De igual forma, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac) distribuyó 5,000 raciones alimenticias, amuebló 55 viviendas y, junto a la comisión presidencial, intervino otras 100 casas con reparaciones de techos y diversas mejoras.

Las acciones se extendieron a sectores y comunidades como Arroyo Barril, El Caimito, La Mezcla, Barrio Zapatica, La Batida I y II, Loma del Telecable, Honduras, Manhattan, Acosta, Villa Clara, Carenero, Los Yagrumos, La Flecha y Los Cacaos, entre otros, ampliando el alcance de las ayudas sociales y de infraestructura en la provincia.

Como parte de la agenda, el presidente Abinader sostuvo un encuentro con líderes comunitarios en la Gobernación de Samaná para escuchar sus principales inquietudes. Con estas intervenciones, Propeep reafirma su compromiso de reducir la pobreza, promover la inclusión social y mejorar las condiciones de vida de miles de familias, en línea con la visión de un Gobierno cercano y presente en todo el territorio nacional.