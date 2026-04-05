Gobierno lanza plan nacional para mejorar caminos rurales y fortalecer el campo

Bartolo García

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Gobierno dominicano iniciará esta semana un amplio programa de rehabilitación de caminos rurales denominado “Abriendo Caminos”, con el objetivo de mejorar el acceso a mercados y reducir los costos logísticos de los productores agrícolas.

La iniciativa abarcará más de 240 kilómetros de caminos interparcelarios distribuidos en las ocho regionales del Ministerio de Agricultura, impactando directamente a cientos de comunidades rurales.

El programa será ejecutado de manera conjunta con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), garantizando una intervención coordinada y eficiente.

Las autoridades informaron que el punto de partida será el municipio de Villa Riva, donde comenzarán los trabajos con equipos propios del Estado.

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, explicó que el plan forma parte de una estrategia estructurada que contempla una primera fase de intervención inmediata, mientras avanzan los procesos de licitación conforme a la normativa vigente.

Asimismo, indicó que se ha definido una ruta crítica junto a directores regionales y equipos técnicos para priorizar las zonas con mayores necesidades y asegurar una ejecución ordenada.

Espaillat destacó que esta iniciativa cuenta con el respaldo del presidente Luis Abinader, quien ha mostrado especial interés en mejorar las condiciones de los caminos rurales en todo el país.

El funcionario señaló que estas acciones contribuirán a modernizar el campo dominicano, mejorar la calidad de vida de los productores y fortalecer la competitividad del sector agropecuario.

Finalmente, resaltó que el crecimiento del sector, que registró un aumento de 3.2 % según el Indicador Mensual de Actividad Económica, refuerza la importancia de seguir impulsando políticas públicas orientadas a la seguridad alimentaria y al desarrollo sostenible.