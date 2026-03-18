Gobierno lanza INFOPAGO para transformar la gestión de pagos a proveedores del Estado

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó el lanzamiento de INFOPAGO, una innovadora plataforma tecnológica orientada a transparentar y optimizar el ciclo completo de pagos y comprobantes fiscales a proveedores del Estado dominicano.

El acto se realizó en el Palacio Nacional, donde el mandatario destacó que esta herramienta representa un cambio estructural en la gestión pública, al convertir los procesos de pago en un sistema más claro, accesible y eficiente.

Abinader afirmó que INFOPAGO marca el paso de la opacidad a la trazabilidad total, permitiendo que los proveedores puedan conocer en tiempo real el estado de sus facturas y pagos sin necesidad de trámites presenciales.

El jefe de Estado resaltó que esta transformación responde a una demanda histórica de los suplidores, quienes durante años enfrentaron incertidumbre y largos procesos para recibir sus pagos.

Asimismo, destacó los avances logrados en la reducción de los tiempos de pago, pasando de más de 45 días a 26 días hábiles, con proyección de alcanzar los 18 días en promedio, y más del 95 % de los pagos dentro del plazo establecido.

El mandatario señaló que esta mejora impacta directamente en la economía nacional, al inyectar liquidez, fortalecer a las empresas y proteger el empleo, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas.

Por su parte, el director de la Dirección General de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que INFOPAGO permitirá a proveedores y ciudadanos consultar y dar seguimiento en tiempo real a cada etapa del proceso de pago.

Indicó que la plataforma garantiza una visión completa del ciclo, desde el registro de la factura hasta el depósito final, fortaleciendo la confianza en la administración pública.

Pimentel detalló que el sistema está compuesto por tres módulos principales: trazabilidad del ciclo de pago, consulta de comprobantes y facturación, y estadísticas del proceso, lo que permitirá mejorar la supervisión y la toma de decisiones.

Además, destacó que INFOPAGO integra información del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) y del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE), facilitando un control más eficiente de los recursos públicos.

El funcionario subrayó que esta herramienta también impulsa el control social, al permitir que cualquier ciudadano pueda monitorear el uso de los fondos del Estado.

INFOPAGO surge como respuesta a la dispersión de información en los procesos de contratación, que anteriormente dificultaba el seguimiento de los pagos y generaba incertidumbre entre los proveedores.

La plataforma forma parte de la implementación de la Ley 47-25, la cual fortalece la transparencia, la eficiencia y el cumplimiento en las contrataciones públicas.

Con esta iniciativa, el Gobierno dominicano reafirma su compromiso con la modernización institucional, consolidando un modelo de gestión más transparente, ágil y orientado al desarrollo económico del país.

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