Gobierno interviene escuelas afectadas por inundaciones en Puerto Plata

Bartolo García

La Dirección de Infraestructura Escolar dispuso la rehabilitación inmediata de siete centros educativos afectados por las recientes inundaciones en la provincia Puerto Plata, con el objetivo de restablecer la docencia en el menor tiempo posible.

La medida fue anunciada tras un recorrido de supervisión realizado por el ingeniero Roberto Herrera, quien evaluó personalmente los daños ocasionados por el desbordamiento del río Camú en varias comunidades de la zona.

Las inundaciones provocaron pérdidas significativas en los planteles, incluyendo daños en verjas perimetrales, mobiliario escolar, equipos tecnológicos, documentos y materiales didácticos, además de la acumulación de lodo en las instalaciones.

Ante esta situación, Herrera instruyó el despliegue de brigadas de emergencia para intervenir los centros educativos y readecuarlos con rapidez, garantizando el retorno a las aulas de más de 3,500 estudiantes, docentes y personal administrativo.

El funcionario explicó que estas acciones responden a lineamientos del presidente Luis Abinader y del ministro de Educación Luis Miguel De Camps, quienes han ordenado actuar de manera inmediata frente a los efectos de las lluvias.

Asimismo, detalló que tres brigadas de respuesta rápida, junto a una empresa contratista, estarán trabajando de manera continua bajo la supervisión del ingeniero Basilio González, en coordinación con autoridades educativas regionales y distritales.

Entre los centros más afectados figuran el Juan Arturo Lockward Stamers, el Liceo Madre Teresa de Calcuta, el Centro Educativo de Boca Nueva, el Colegio Makarios y el Centro Isaura Tucker O’Neil, donde se reportaron daños considerables en infraestructura y equipos.

Autoridades educativas y directores de los planteles valoraron la pronta intervención del Gobierno, destacando la importancia de estas acciones para restablecer la normalidad en el sistema educativo y garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje.