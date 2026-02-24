Gobierno institucionaliza nuevo sistema de evaluación para fortalecer la seguridad ciudadana

Bartolo García

El presidente Luis Abinader encabezó este lunes la aprobación de la resolución 038-2026, mediante la cual se crea oficialmente el SISMAP Seguridad Ciudadana, un sistema orientado a monitorear, evaluar y fortalecer el desempeño de las instituciones responsables de la seguridad en todo el país.

La aprobación se realizó durante una reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional, donde también fue firmado un Acuerdo Interinstitucional para garantizar la implementación del nuevo mecanismo de evaluación.

El convenio fue suscrito por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund Mena, y el director general de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz.

La resolución establece el SISMAP Seguridad Ciudadana como instrumento oficial para dar seguimiento al desempeño institucional de las entidades del sistema de seguridad, con miras a elevar la eficiencia operativa, la transparencia y la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía.

Este sistema será aplicado en todas las estaciones policiales del país y en las instituciones que conforman el esquema de seguridad ciudadana, bajo lineamientos técnicos definidos por los órganos rectores del Estado.

Su funcionamiento se fundamenta en principios de legalidad, eficiencia, rendición de cuentas, mejora continua, coordinación interinstitucional, profesionalización del personal y orientación al ciudadano, promoviendo una gestión pública moderna y estandarizada.

De acuerdo con la normativa, el Ministerio de Administración Pública fungirá como órgano rector del sistema, encargado de diseñar la plataforma tecnológica, definir indicadores, validar evidencias y emitir reportes de desempeño institucional.

Mientras tanto, el Ministerio de Interior y Policía tendrá a su cargo la supervisión de las políticas de seguridad ciudadana, la validación de indicadores y la coordinación de los procesos de mejora en el territorio nacional.

La Policía Nacional será responsable de ejecutar los lineamientos en las estaciones policiales, gestionar evidencias, designar responsables técnicos y aplicar planes de mejora continua en cada dependencia.

Las autoridades aclararon que la información generada por el SISMAP tendrá carácter institucional y confidencial, protegida por normas de uso legítimo de datos, y que sus resultados servirán como herramienta de fortalecimiento de la gestión, no como mecanismo automático de sanciones administrativas.

El proceso de implementación será progresivo, permitiendo ajustes técnicos y operativos que garanticen su correcta integración en las instituciones de seguridad.

Durante la reunión acompañaron al mandatario altos funcionarios del sector, entre ellos el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, y la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

También participaron directores de organismos de seguridad, migración, control de drogas, tránsito, sistema 911, así como fiscales titulares de distintas provincias del país, reafirmando el enfoque integral del nuevo sistema.

Con la creación del SISMAP Seguridad Ciudadana, el Gobierno busca consolidar un modelo de gestión basado en resultados, transparencia y mejora permanente, como parte de la estrategia nacional para fortalecer la seguridad y la confianza de la población en las instituciones del orden público.