Gobierno inicia operativo nacional para reparar techos de más de 550 escuelas

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) lanzó el Operativo Nacional de Impermeabilización de Techos Escolares, una jornada que permitirá intervenir más de 559 centros educativos en todo el país con el objetivo de corregir filtraciones y garantizar espacios más seguros para estudiantes y docentes.

El anuncio fue realizado por el director de la DIE, ingeniero Roberto Herrera, quien explicó que los trabajos serán ejecutados de manera priorizada en los planteles que presentan mayores niveles de deterioro, evitando así daños estructurales más severos y mejorando las condiciones de enseñanza.

Herrera informó que el operativo contempla la colocación de 505,159.55 metros cuadrados de lona asfáltica en escuelas distribuidas en las 31 provincias y el Distrito Nacional, con una inversión estimada de RD$400 millones, como parte del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 24/7-365 impulsado por el Gobierno.

El funcionario ofreció los detalles durante una transmisión especial del programa “El Gobierno de la Mañana”, desde el centro educativo Nuestra Señora de La Fe, donde destacó el respaldo del presidente Luis Abinader y la coordinación con el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, al cumplirse el primer año de creación de la DIE como entidad desconcentrada del MINERD.

Asimismo, resaltó que esta nueva estructura administrativa ha permitido reducir trámites burocráticos, agilizar procesos y acelerar tanto los mantenimientos preventivos como la construcción de nuevas obras escolares en beneficio del sistema educativo nacional.

Roberto Herrera también destacó el creciente nivel de confianza del sector construcción en los procesos de licitación y sorteos impulsados por la institución, señalando que más de 2,200 oferentes participaron recientemente, reflejando transparencia y dinamismo en la ejecución de los proyectos.

“Es un trabajo de todos. Cuando se habla de educación, cada sector tiene un compromiso social importante, y hemos recibido una gran colaboración de los técnicos y profesionales del área”, expresó el director de Infraestructura Escolar.

Además, indicó que de un déficit estimado de 7,000 aulas, el Gobierno logró entregar 2,011 nuevos espacios educativos en 2025 y proyecta sumar entre 2,500 y 3,000 aulas adicionales durante este 2026, fortaleciendo así la infraestructura escolar y garantizando mejores condiciones para la educación pública.