Gobierno inaugura 95 apartamentos en Pedro Brand y fortalece plan nacional de viviendas

Bartolo García

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader encabezó este jueves la entrega de 95 nuevos apartamentos en el Residencial Pablo Mella Morales II, ubicado en el municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo.

Con esta entrega, más de 380 personas resultan beneficiadas de manera directa, en un paso significativo hacia la mejora de la calidad de vida de familias dominicanas que ahora cuentan con un techo digno, seguro y con facilidades comunitarias.

Los apartamentos entregados se integran al amplio programa habitacional desarrollado por el Gobierno, que ya ha alcanzado la cifra de más de 18 mil viviendas entregadas en lo que va de gestión.

Durante el acto, el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, subrayó que proyectos como este reflejan el compromiso del gobierno de llevar oportunidades reales a quienes más lo necesitan, promoviendo el acceso justo y equitativo a la vivienda.

“Nuestro objetivo no es solo entregar viviendas, sino también entregar bienestar, dignidad y esperanza, para juntos construir un mejor futuro para el país”, afirmó Bonilla al dirigirse a los presentes.

De su lado, el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, aseguró que esta entrega marca “un antes y un después” en la vida de las familias beneficiadas, recordando que la entidad bancaria financia a más de 400 familias dentro del proyecto, siguiendo la visión del presidente Abinader de ampliar el acceso a viviendas dignas.

“Este acto significa mucho más que un evento: es la celebración de la esperanza y del esfuerzo conjunto que hace posible cumplir metas y sueños familiares”, señaló Aguilera.

En representación de la empresa constructora, Rafael Emilio Bisonó Pacheco, gerente de proyectos de Constructora Bisonó, manifestó que culminan con satisfacción el desarrollo de Pablo Mella Morales II, destacando la coherencia de la política de vivienda impulsada por el actual gobierno.

El complejo habitacional cuenta con un diseño integral en una superficie de 33,800 metros cuadrados, distribuidos en 160 apartamentos de tres habitaciones, un baño, sala, comedor, cocina, balcón y área de lavado.

El proyecto también ofrece áreas comunes equipadas con parqueos, gazebo, espacios verdes y áreas de juegos para niños, lo que garantiza condiciones óptimas para la convivencia y el bienestar familiar.

La inversión total asciende a RD$399 millones, de los cuales RD$277 millones fueron aportados por el sector privado y RD$82 millones por el Gobierno, lo que refleja el esquema de colaboración público-privada en beneficio de los ciudadanos.

Entre las facilidades cercanas al residencial se destacan centros educativos, carreteras principales y un Centro de Diagnóstico y Atención Primaria, lo que asegura un entorno con servicios básicos al alcance de las familias.

El acto inaugural contó con la presencia de autoridades locales y nacionales, entre ellas la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Leyba; el alcalde de Pedro Brand, Ramón Pascual Gómez; y la directora del distrito municipal de La Guáyiga, Mirtha Elena Pérez.

La entrega de estos nuevos apartamentos en Pedro Brand refuerza el compromiso del gobierno dominicano de garantizar a más ciudadanos el derecho a un hogar digno, fortaleciendo así el impacto social de la política nacional de vivienda.

#eljacaguero #PedroBrand #ViviendasDignas #GobiernoRD