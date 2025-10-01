Gobierno impulsa seguridad vial junto a motoconchistas en Santiago

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, RD. – En un esfuerzo conjunto por reducir los accidentes y fortalecer la seguridad en las calles, el Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) sostuvieron un encuentro con la Federación Nacional de Motoconchistas (FENAMOTO) en la ciudad de Santiago.

La reunión se enfocó en la promoción de la seguridad vial, con énfasis en la importancia del uso del casco protector, la moderación de la velocidad y el respeto a las señales de tránsito.

El coordinador regional Norte de Seguridad Preventiva de Interior y Policía, Jhonattan Erick, afirmó que el ministerio trabaja alineado con la visión de la ministra Faride Raful y bajo el firme compromiso del presidente Luis Abinader.

“Nuestro objetivo es salvar vidas, y eso solo lo lograremos unidos, junto a ustedes, que son actores fundamentales en sus gremios”, expresó Erick al dirigirse a los motoconchistas.

Por su parte, el director regional Norte de la DIGESETT, coronel Urbáez Mancebo, resaltó que la institución trabaja bajo las directrices del director general, general Cruz Méndez, reafirmando el compromiso de apoyar al sector transporte.

Mancebo señaló que la DIGESETT es aliada de los transportistas, en especial de los motoconchistas, exhortándolos a cumplir con las normas de tránsito para prevenir accidentes y evitar sanciones por infracciones.

El encuentro sirvió como espacio de diálogo abierto entre autoridades y motoconchistas, donde se compartieron inquietudes y propuestas para mejorar la movilidad y reducir los riesgos en la vía pública.

El representante de FENAMOTO en la región Norte, Wilfredo Vargas, agradeció la iniciativa de Interior y Policía y DIGESETT por tomar en cuenta al gremio y respaldar acciones en favor de la seguridad vial.

“Le damos las gracias al presidente Luis Abinader y a la ministra Faride Raful por tener funcionarios que funcionan, como Jhonattan Erick, quien siempre dice presente cuando lo necesitamos, y al coronel Urbáez Mancebo, un hombre humilde y abierto al diálogo”, expresó Vargas.

La participación de los dirigentes gremiales permitió reafirmar el compromiso del sector motoconcho con la educación vial y la prevención de accidentes de tránsito.

También asistió el presidente de la Federación de Motoconchistas del Suroeste, Juan Castro, junto a representantes de diferentes paradas de motoconchos de la provincia de Santiago.

Los asistentes coincidieron en que estas iniciativas fortalecen la confianza entre autoridades y transportistas, generando un clima de cooperación que repercute en beneficio de toda la ciudadanía.

Con este encuentro, se consolida una estrategia integral en la que el sector motoconcho se convierte en aliado clave de la seguridad vial, contribuyendo a salvar vidas y reducir la siniestralidad en las carreteras.

