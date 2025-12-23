Gobierno impulsa paso elevado en el kilómetro 28 de la Autopista Duarte

Bartolo García

Santo Domingo.– El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció, a través del Fideicomiso RD Vial, el inicio del proceso de licitación para el diseño y construcción del paso elevado en el kilómetro 28 de la Autopista Duarte, una de las arterias viales más importantes del país.

El proyecto está concebido como una solución integral a uno de los puntos de mayor congestión en el acceso a Santo Domingo, impactando de manera directa a miles de conductores que transitan diariamente por este corredor estratégico.

De acuerdo con las autoridades, la construcción del elevado permitirá descongestionar significativamente el tránsito en la zona de Pedro Brand, históricamente afectada por embotellamientos en horas pico.

La iniciativa contempla no solo el paso elevado, sino también la ampliación de carriles, la eliminación de dos semáforos en el entorno urbano y la construcción de vías marginales que facilitarán la segregación del tránsito local y expreso.

Este rediseño vial se complementa con el retorno que actualmente se construye en el kilómetro 25, donde anteriormente operaba el peaje, completando así una transformación estructural del tramo.

El MOPC destacó que estas intervenciones permitirán reducir de forma sustancial los tiempos de desplazamiento en la ruta Santo Domingo–Santiago, mejorando la fluidez y la seguridad vial.

Entre los beneficios adicionales del proyecto se incluye la generación de empleos locales durante la fase de construcción, lo que tendrá un impacto positivo en la economía de la zona.

Asimismo, la obra fortalecerá la competitividad logística del Gran Santo Domingo, al optimizar el transporte de mercancías y el acceso a los principales polos productivos del país.

Las autoridades resaltaron que una mejor circulación vehicular contribuirá también a la reducción de emisiones contaminantes, como resultado de la disminución del congestionamiento prolongado.

El proceso de licitación pública se desarrollará bajo estrictos criterios de transparencia y competitividad, conforme a las normativas vigentes en materia de contrataciones del Estado.

Los oferentes deberán presentar propuestas integrales que incluyan el diseño ejecutivo, el plan de construcción, los sistemas de seguridad vial y la gestión del tránsito durante la ejecución de la obra.

Las propuestas deberán cumplir con los estándares técnicos establecidos por normas internacionales como AASHTO y ACI, así como con las especificaciones técnicas del MOPC.

Los interesados en participar podrán retirar los pliegos de condiciones en la Dirección de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial o descargarlos a través del portal institucional del MOPC y del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).

Las propuestas digitales serán recibidas mediante el SECP, mientras que las ofertas físicas deberán depositarse en sobres sellados el jueves 12 de febrero de 2026, hasta las 10:00 de la mañana.

Finalmente, el Gobierno dominicano reafirmó que con esta licitación continúa avanzando en la modernización de la infraestructura vial nacional, priorizando proyectos que transformen la movilidad urbana y eleven la calidad de vida de los ciudadanos.